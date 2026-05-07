Os ténis que um ortopedista recomenda para viajar sem dores nos pés

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"Sinto que não levo nada calçado”: Os ténis de 36€ que são a salvação de quem passa o dia de pé

Com mais de 290 mil seguidores no Instagram, o médico ortopedista Samir Hussein partilhou no seu mais recente vídeo os três modelos de ténis que recomenda para quem passa horas a caminhar durante uma viagem: os New Balance 9060, os Vans UltraRange e os On Running Cloud Nova. Entre as dicas que deixa, o especialista aconselha ainda a amaciar os ténis antes de viajar e a alternar entre dois pares ao longo dos dias, já que o amortecimento precisa de cerca de 24 horas para recuperar totalmente. Antes de escolher os próximos ténis para levar na mala, vale a pena espreitar a galeria com os modelos sugeridos pelo médico.

New Balance 9060

Os New Balance 9060 são uma das sugestões do ortopedista para quem passa o dia inteiro a caminhar durante uma viagem. O modelo tem uma sola mais alta e um amortecimento bastante macio, características que ajudam a reduzir o impacto nas articulações ao longo do dia. No vídeo, o Dr. Samir Hussein explica que estes ténis são especialmente indicados para longas caminhadas, sobretudo quando se passam várias horas seguidas a explorar uma cidade a pé.

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Vans UltraRange

Para quem prefere um estilo mais descontraído, os Vans UltraRange surgem como uma alternativa confortável aos modelos mais clássicos da marca. Segundo o ortopedista, este modelo é “bem mais leve, flexível e confortável”, características importantes para enfrentar horas de caminhada sem a sensação de peso nos pés. A boa absorção de impacto e a estabilidade fazem destes ténis uma escolha prática para viagens urbanas em que o conforto precisa de acompanhar todos os planos do dia.

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On Running Cloud Nova

Os On Running Cloud Nova são descritos pelo especialista como os mais confortáveis da lista. O modelo utiliza tecnologia inspirada nos ténis de corrida da marca, mas com uma estética mais discreta e fácil de conjugar no dia a dia. “É possível caminhar muito sem parecer que está a usar um modelo puramente desportivo”, refere o médico.

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