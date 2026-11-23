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Os Puma ST Runner são o n.º 1 de vendas na categoria de moda da Amazon e estes ténis têm 4,5 estrelas em mais de 25 mil avaliações. Na oferta de Black Friday custam 31,48€, quando o preço original é 60,95€. Quem já os tem não esconde o entusiasmo: "Para o que custam, são uma maravilha", conta um utilizador, e uma utilizadora garante que os calçou assim que chegaram e que foram confortáveis "desde o primeiro momento, sem bolhas nem incómodos".

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A sola de borracha dá boa aderência e a entressola, também de borracha, facilita os movimentos, o que os torna uma boa escolha para andar pela cidade e para o ginásio. Os atacadores ajustam-se ao pé e este modelo combina tão bem com calças de ganga como com um fato de treino. Um utilizador estreou-os no ginásio e diz que foram "uma maravilha", e outra utilizadora usa-os para passear e fazer recados, e garante que "são ótimos para passear e usar o dia todo".

Quem tem estes ténis destaca ainda a resistência e a facilidade de limpeza. "Depois de mais de um ano de uso, confirmo que são bons ténis", escreve um utilizador, que os considera "resistentes e confortáveis". Outro utilizador resume-os como "estupendos, cómodos e fáceis de limpar" e usa-os todos os dias.

Estes Puma estão disponíveis em preto e branco e também em azul, uma versão que custa 33,49€, e há quem elogie o design e diga que as cores são "iguais às das fotos".

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