Descobertas

Muito mais baratos que na marca! Os Adidas da moda estão a 25 euros na Amazon

O calçado minimalista conquista 2026 e este modelo verde resume a tendência do momento
IOL
Há 2h e 35min

Este artigo pode conter links afiliados*

A moda do calçado está a mudar de direção. Os ténis volumosos e chamativos, que reinaram durante tanto tempo, dão agora lugar a modelos mais clean, leves e discretos. Este ano, a palavra de ordem é simplicidade: sapatilhas de perfil baixo, com linhas simples e um visual que não grita por atenção, mas que encaixa em qualquer look do dia a dia.

É neste contexto que as Adidas VL Court 3.0 se destacam. Estamos a falar de um modelo urbano e clássico, com uma silhueta fina, sola de borracha durável e um exterior em camurça. São ténis pensados para quem valoriza conforto, versatilidade e um design intemporal. E a cor verde, longe de ser exagerada, acrescenta personalidade sem comprometer a discrição.

A confiança que este modelo gera nos consumidores é clara: 4,6 estrelas de média em mais de 11 mil avaliações não mentem. São números que falam por si e que confirmam a popularidade desta escolha.

Mas a melhor notícia mesmo é o preço. Enquanto na loja oficial da Adidas estes ténis custam cerca de 75 euros, na Amazon, neste momento, estão disponíveis por apenas 24,87 €, com um desconto de 75%. É uma diferença significativa para uns ténis que estão completamente alinhados com o que se usa agora.

Adquira os ténis aqui

ADIDAS VL COURT 3.0

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

