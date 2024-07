Ténis que os pais portugueses adoram estão a menos de 20 euros no El Corte Inglés

4 hábitos que fazem das crianças japonesas as mais saudáveis do mundo

É uma das marcas espanholas preferidas dos portugueses na hora de calçar os mais novos. Modelos intemporais, em ínumeras cores, resultam sempre. E, agora, há um modelo de sapatilhas da marca Victoria com uma promoção irresistível no site do El Corte Inglés. Com tiras de velcro e em oito cores diferentes, os ténis que custavam anteriormente 49,90 euros estão agora disponíveis por apenas 19,96 euros, o que representa um desconto de 60%.

Os ténis são confortáveis e flexíveis. O interior é feito de material sintético, assim como a sola que garante uma boa aderência e resistência ao desgaste, ideal para as brincadeiras e atividades diárias das crianças.

Com uma altura de salto de 2,3 cm, estas sapatilhas oferecem um ligeiro aumento que pode ser benéfico para a postura das crianças. A biqueira um pouco mais quadrada é um detalhe adicional que oferece espaço suficiente para os dedos dos pés, prevenindo desconfortos comuns no calçado infantil.

O fecho duplo aderente é uma característica particularmente apreciada pelos pais, bem sabemos, pois facilita o calçar e descalçar das crianças, deixando-os autónomos e com rotinas mais rápidas.

É importante notar que este modelo não é lavável, uma vez que um ou vários dos materiais que compõem estas sapatilhas não são adequados para lavagem. Por isso, recomenda-se apenas a limpeza com produtos pouco agressivos do material exterior.

Percorra a galeria para ver as opções.