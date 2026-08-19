Leves como uma pena: estes ténis Skechers a menos de 40€

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Escolha da Amazon: esta torre de tomadas ocupa muito menos espaço e está a substituir as velhas extensões

Há calçado que promete conforto e depois desilude ao fim de umas horas de uso. Não é o caso destes ténis da Skechers, que continuam a acumular avaliações positivas na Amazon, com mais de 23 mil comentários e uma nota média de 4,5 estrelas. Atualmente com 43% de desconto, o preço caiu dos 69,95€ para 39,99€.

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Leves ao ponto de "parecer que se flutua"

O que mais se repete nas avaliações é a sensação de leveza. Uma compradora conta que, mesmo depois de caminhar bastante, não sente cansaço nos pés, graças à qualidade das palmilhas. Outro utilizador destaca especificamente o peso reduzido do calçado, notando que a espuma da sola dá "uma sensação muito boa ao andar".

Confortáveis mesmo para pés mais largos

Vários compradores destacam também o ajuste. Um deles refere que, mesmo depois de um mês de uso, os ténis se mantêm perfeitos e confortáveis, ao ponto de garantir que vai voltar a comprar a marca. Outro utilizador, com pé mais largo, descreve-os como "muito cómodos e ligeiros", destacando ainda a boa relação qualidade-preço. Há também quem os tenha comprado para uma pessoa mais idosa com pé largo, que ficou "maravilhada" com o conforto.

Um detalhe extra para quem precisa de suporte adicional

Um dos pormenores mais úteis apontados nas avaliações é a possibilidade de usar palmilhas ortopédicas dentro destes ténis, algo que nem todo o calçado permite. Um utilizador que os usa no ginásio elogia tanto a transpirabilidade como a leveza, e confirma que consegue colocar as suas próprias palmilhas ortopédicas sem problema.

Por menos de 40€, com desconto de 43% e a confiança de mais de 23 mil avaliações, estes ténis continuam a destacar-se como uma das opções mais seguras para quem procura conforto no dia a dia sem gastar muito.

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