Foi mãe de gémeos aos 48 anos e prepara-se para ter outro bebé aos 52: atriz apanha todos de surpresa ao anunciar gravidez

Aos 52 anos, Hilary Swank está grávida pela terceira vez

Hilary Swank está grávida pela terceira vez, aos 52 anos. A atriz norte-americana, vencedora de dois Óscares, anunciou a novidade nas redes sociais, num vídeo divertido em que surge ao lado do marido, Philip Schneider, e dos gémeos Aya e Ohm. O bebé deverá nascer em dezembro de 2026, três anos depois de a atriz ter sido mãe pela primeira vez.

A novidade foi partilhada na quarta-feira, 14 de outubro, através de um vídeo publicado no Instagram. Nas imagens, Hilary Swank aparece com o marido e os dois filhos, todos a dançar no escuro com pequenas luzes fluorescentes presas à roupa. A surpresa surge quando se percebe que a barriga da atriz também faz parte da brincadeira, com uma pequena figura luminosa a representar o bebé.

«Muita gente me tem perguntado qual será o meu próximo projeto. Este chega em dezembro», escreveu a atriz na legenda, numa referência bem-humorada à chegada do novo membro da família. A mensagem sugere que o nascimento está previsto para o último mês do ano.

A notícia foi confirmada por publicações como a revista People e a ABC, através do programa Good Morning America.

Hilary Swank vai ser mãe pela terceira vez aos 52 anos

A gravidez marca um novo capítulo na vida pessoal da atriz, que já é mãe dos gémeos Aya e Ohm, nascidos em abril de 2023.

Hilary Swank anunciou a primeira gravidez em outubro de 2022, quando tinha 47 anos. Na altura, revelou que esperava não um, mas dois bebés, uma notícia que descreveu com entusiasmo durante uma participação no programa Good Morning America.

Os gémeos nasceram em abril de 2023, quando a atriz tinha 48 anos. O anúncio foi feito pela própria nas redes sociais, através de uma fotografia em que segurava os recém-nascidos ao colo, junto a uma paisagem ao pôr do sol.

«Não foi fácil. Mas valeu a pena», escreveu na ocasião, numa mensagem em que assinalou também a Páscoa.

Agora, pouco mais de três anos depois, a família prepara-se para receber mais um bebé. O sexo da criança não foi revelado publicamente.

A gravidez surge numa fase em que a atriz tem falado abertamente sobre a importância da maternidade e sobre a forma como a experiência transformou a sua vida.

A maternidade chegou mais tarde do que imaginava

Antes de ser mãe, Hilary Swank construiu uma carreira de várias décadas em Hollywood. Tornou-se conhecida internacionalmente com filmes como Boys Don't Cry e Million Dollar Baby, que lhe valeram dois Óscares de Melhor Atriz.

Durante muitos anos, o trabalho ocupou uma parte central da sua vida. A própria atriz explicou, numa entrevista à People em 2024, que esteve muito concentrada na carreira durante os seus 20 e 30 anos e que, mais tarde, acabou por atravessar uma fase em que ainda não tinha um companheiro com quem formar família.

Swank contou que sempre quis ter filhos, embora não tivesse planeado exatamente quando isso aconteceria. Quando engravidou dos gémeos, aos 47 anos, sentiu que a maternidade chegava numa altura em que tinha uma perspetiva diferente sobre a vida.

Numa entrevista à revista Parade, em fevereiro de 2024, afirmou que se sentia abençoada por poder ser mãe naquela fase e que a experiência lhe tinha dado um novo sentido de propósito.

A atriz explicou também que, depois de tantos anos dedicados à profissão, estava numa posição que lhe permitia organizar o trabalho de forma a passar mais tempo com os filhos.

A chegada do terceiro bebé representa, assim, a continuação de uma etapa que Hilary Swank tem descrito publicamente como profundamente gratificante.

Quem é Philip Schneider, o marido da atriz?

O bebé é fruto do casamento de Hilary Swank com Philip Schneider, empresário ligado a projetos de empreendedorismo social.

O casal casou-se em agosto de 2018, numa cerimónia privada realizada na Califórnia, rodeada de natureza e longe da exposição habitual de Hollywood.

A relação tem sido mantida relativamente afastada dos holofotes. Apesar de partilhar ocasionalmente momentos pessoais nas redes sociais, a atriz procura preservar a intimidade da família.

A gravidez dos gémeos, anunciada em 2022, foi uma das ocasiões em que decidiu partilhar publicamente uma notícia tão importante da sua vida privada. O anúncio da terceira gravidez segue uma linha semelhante: uma publicação descontraída, centrada na família e com um toque de humor.

Desta vez, Philip Schneider e os dois filhos participaram no vídeo que revelou a novidade, tornando o anúncio num momento familiar.

Dois Óscares e uma carreira de sucesso em Hollywood

A notícia da gravidez surge numa altura em que Hilary Swank continua a ser reconhecida como uma das atrizes mais premiadas da sua geração.

Nascida a 30 de julho de 1974, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, a atriz alcançou projeção internacional com Boys Don't Cry, filme de 1999 pelo qual venceu o primeiro Óscar de Melhor Atriz.

Em 2005, voltou a receber a distinção pela interpretação em Million Dollar Baby, realizado por Clint Eastwood.

Ao longo da carreira, participou ainda em produções como Freedom Writers, P.S. I Love You e na série Alaska Daily, na qual interpretou uma jornalista de investigação.

Apesar da carreira consolidada, a atriz tem falado sobre a forma como a maternidade alterou as suas prioridades. Em vez de apresentar a vida profissional e a vida familiar como caminhos incompatíveis, tem explicado que a experiência de ser mãe lhe trouxe uma nova perspetiva sobre o tempo, a atenção e o papel que quer desempenhar na vida dos filhos.

Hilary Swank prepara-se para uma nova fase da vida familiar

Aos 52 anos, Hilary Swank prepara-se para receber o terceiro filho e voltar a viver a experiência da maternidade, agora com os gémeos Aya e Ohm já com três anos.

O anúncio foi feito de forma descontraída, mas representa uma mudança importante na vida da atriz e do marido. A família, que cresceu em 2023 com a chegada dos gémeos, deverá voltar a aumentar em dezembro de 2026.

Por enquanto, Hilary Swank não revelou mais detalhes sobre a gravidez. O sexo do bebé permanece desconhecido e a atriz não partilhou publicamente outras informações sobre esta nova etapa.

Uma coisa é certa: depois de ter encontrado na maternidade uma fonte de realização pessoal, a atriz prepara-se para receber mais um filho, numa fase da vida em que, segundo as suas próprias palavras, sente que pode dedicar mais tempo à família.