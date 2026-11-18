Anne Hathaway já recebeu nos braços o terceiro filho. A notícia está a ser avançada pela imprensa internacional e foi confirmada pela revista People, que cita fontes próximas da atriz. O bebé é fruto do casamento da estrela de Hollywood com Adam Shulman e vem juntar-se aos dois filhos mais velhos do casal, Jonathan e Jack.

A novidade tornou-se pública depois de Anne Hathaway ter sido fotografada a passear pelas ruas de Nova Iorque com o recém-nascido, que transportava junto ao peito, num marsúpio. As imagens foram inicialmente divulgadas pelo site TMZ, esta terça-feira, 17 de novembro.

Para já, a atriz e o marido não fizeram qualquer anúncio público sobre o nascimento. Também não são conhecidos o nome, o sexo ou a data exata em que o bebé nasceu.

Recorde-se que Anne Hathaway anunciou a terceira gravidez a 19 de junho, através de uma publicação na sua página de Instagram. Num vídeo acompanhado pela música «Baby I'm Yours», de Barbara Lewis, a atriz surgiu vestida de branco, antes de revelar a barriguinha de grávida e sorrir perante a câmara.

«x Baby, I'm yours x», escreveu na legenda da publicação, que rapidamente recebeu inúmeras mensagens de carinho e felicitações dos fãs.

A gravidez foi também motivo de algumas partilhas descontraídas por parte da artista. Em julho, durante uma conversa com o apresentador Seth Meyers, Anne Hathaway confessou que ela e Adam Shulman ficaram surpreendidos com a notícia, apesar de saberem que estavam a tentar aumentar a família.

A atriz chegou mesmo a brincar com a situação, dizendo que o casal apelidava o bebé de «buzzer-beater», uma expressão utilizada no desporto para descrever um lançamento decisivo feito mesmo antes do final do tempo.

Já em outubro, numa entrevista à CBS Mornings, a protagonista de «O Diabo Veste Prada» falou sobre a expectativa em torno da chegada do novo elemento da família. A artista explicou que ela e o marido estavam especialmente empenhados em aproveitar os últimos momentos enquanto família de quatro pessoas, conscientes de que a mudança seria também significativa para os filhos.

Anne Hathaway, de 44 anos, e Adam Shulman estão casados desde setembro de 2012. Além do recém-nascido, são pais de Jonathan, de 10 anos, e Jack, que se aproxima dos sete.

A chegada do terceiro filho acontece depois de um ano particularmente preenchido para a atriz, que esteve envolvida em vários projetos cinematográficos, entre os quais «O Diabo Veste Prada 2», «A Odisseia» e «Verity».