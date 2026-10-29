Rebeca Caldeira revela o nome escolhido para o terceiro filho: mas a "alcunha" já está a gerar controvérsia (Vídeo)
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O terceiro filho de Rebeca Caldeira já tem nome. A influenciadora partilhou o momento o marido, num vídeo que está a dar que falar
A influenciadora digital partilhou o momento nas redes sociais, num vídeo ao lado do marido, Martim Caldeira. O casal já tem dois filhos, Luísa e Martim.
O mistério chegou ao fim. Rebeca Caldeira revelou o nome do terceiro filho, fruto da relação com Martim Caldeira. O bebé vai chamar-se Xavier, anunciou a influenciadora digital num vídeo partilhado nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 28 de outubro.
A revelação foi feita de forma descontraída, com o casal a brincar com a curiosidade dos seguidores antes de confirmar a escolha.
Rebeca Caldeira revela nome do terceiro filho num vídeo com o marido
No vídeo, Rebeca começa por dar uma pista sobre o nome escolhido, explicando que se trata de um dos poucos nomes que começam pela letra em questão.
Martim Caldeira, por sua vez, tenta antecipar o anúncio, mas acaba por interromper várias vezes a revelação. Entre tentativas e momentos de brincadeira, a influenciadora acaba por confirmar a escolha.
«O nosso bebé chama-se Xavier», anuncia Rebeca.
Na legenda da publicação, a criadora de conteúdos digitais quis também saber a opinião de quem a acompanha: «Gostam?».
A novidade recebeu várias reações carinhosas, incluindo comentários de figuras conhecidas. Bruna Gomes descreveu o momento como «amoroso», enquanto Zé Lopes e Sofia Ribeiro também manifestaram o seu entusiasmo pela escolha. Sofia Ribeiro fez ainda referência ao facto de o próprio filho se chamar Xavier.
A influenciadora aproveitou, contudo, para acrescentar uma nota bem-humorada à conversa sobre o nome: pediu aos seguidores que a ajudassem a encontrar outra alcunha para o bebé, uma vez que não quer que lhe chamem «Xavi».
Rebeca Caldeira anunciou a terceira gravidez em agosto
A notícia surge quase três meses depois de Rebeca Caldeira ter anunciado que estava grávida pela terceira vez. A 7 de agosto, a influenciadora partilhou um vídeo nas redes sociais em que surgia ao lado do marido, já com a barriga de grávida visível. «Número 3 a caminho», escreveu na legenda da publicação.
Na altura, a novidade foi recebida com inúmeras mensagens de felicitações. Nos dias seguintes, Rebeca partilhou também alguns detalhes sobre esta fase, revelando que o início da gravidez tinha sido particularmente exigente, marcado por enjoos e cansaço.
A criadora de conteúdos digitais agradeceu o carinho dos seguidores e explicou que, apesar das dificuldades, estava muito feliz com a chegada de mais um bebé.
Luísa e Martim vão ter mais um irmão
Rebeca Caldeira e Martim Caldeira já são pais de dois filhos: Luísa e Martim. Com a chegada de Xavier, a família prepara-se agora para uma nova etapa.
A influenciadora tem partilhado com os seguidores vários momentos da vida familiar, incluindo a evolução da gravidez e as experiências vividas ao longo destes meses.
Desta vez, a atenção centrou-se no nome escolhido para o bebé, uma revelação que o casal decidiu fazer em conjunto, mantendo o tom descontraído que marcou o anúncio.
Com o nome Xavier finalmente revelado, resta agora acompanhar os próximos capítulos desta fase da vida de Rebeca e Martim Caldeira, que se preparam para receber o terceiro filho.