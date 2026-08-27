Teresa Guilherme
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"Que saudades": Teresa Guilherme recupera fotografia rara de há de 40 anos. Veja como era a apresentadora antes da fama
Mafalda Mourão
Hoje às 10:15

Teresa Guilherme partilhou uma fotografia antiga, de quando tinha cerca de 30 anos. Na imagem, surge muito diferente, e em companhia especial

Teresa Guilherme decidiu abrir o álbum pessoal e partilhar com os seguidores um verdadeiro tesourinho. A apresentadora, atualmente com 71 anos, recuperou uma fotografia tirada quando tinha cerca de 30 anos, uma imagem com mais de quatro décadas que rapidamente despertou a atenção dos fãs.

Na fotografia, Teresa surge muito diferente da imagem que o público se habituou a conhecer ao longo dos anos. Cabelo comprido e escuro, um sorriso discreto e um visual bem característico da época, enquanto segura ao colo uma cadela.

Mas é precisamente aí que está a história por detrás da imagem. “Hoje é o dia mundial do cão. E esta é a Tess, a minha primeira cadela, tinha eu 30 anos. Que saudades!”, escreveu Teresa Guilherme na publicação feita nesta quarta-feira, 26 de agosto.

Mais do que uma simples fotografia antiga, a imagem é uma viagem no tempo até aos anos em que Teresa Guilherme ainda não era o fenómeno televisivo em que se tornou.

Veja agora, na galeria que preparámos para si, as melhores fotografias de Teresa Guilherme

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