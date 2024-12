Estas termas são o nosso sonho de inverno. Piscinas sem fim com água quente e uma paisagem incrível

Descobrimos um destino de sonho para o inverno. É certo que é também opção de verão, mas é no inverno que este complexo termal se torna absolutamente apetecível. O complexo termal de Chochołowskie, situado na região de Podhale, na Polónia, é um verdadeiro paraíso de piscinas de água aquecida e que nos faz bem à saúde.

Estas termas, das maiores do país, são um verdadeiro refúgio para recarregar energias. Com mais de 3 mil metros quadrados de superfície aquática, as termas Chochołowskie são compostas por águas ricas em micronutrientes, conhecidos pelos benefícios regeneradores que proporcionam ao corpo e à mente.

As águas termais deste local são conhecidas pelos seus benefícios terapêuticos. Os banhos de água sulfúrea, por exemplo, são eficazes para aliviar problemas reumáticos e de pele, enquanto as águas salinas são benéficas para a circulação e para fortalecer o sistema imunitário.

Entre as principais atrações encontram-se piscinas exteriores, que mantêm a água a temperaturas entre 32°C e 38°C, e interiores com jatos de hidromassagem, correntes de água e jacuzzis, zonas especialmente criadas para crianças com piscinas de temperatura ajustada, escorregas temáticos e áreas de lazer, além de espaços de relaxamento como saunas, grutas salinas e banhos terapêuticos com águas sulfúreas e salinas iodadas.

Enquanto os adultos aproveitam as áreas de tratamento e saunas, os mais novos têm imensas atrações aquáticas, como escorregas. Para os aventureiros, o complexo tem ainda escorregas de alta velocidade, incluindo um com trampolim, enquanto os desportistas podem participar em jogos de basquetebol e voleibol aquático nas piscinas desportivas.

Para quem planeia visitar, a Polónia é facilmente acessível a partir de cidades europeias como Lisboa e Porto, com voos frequentes para Cracóvia, a cidade mais próxima de Chochołow, uma aldeia que vale mesmo a pena visitar. É impossível resistir também à beleza imponente dos montes Tatra, onde o complexo termal está inserido.

A partir do aeroporto de Cracóvia, é possível alugar um carro ou utilizar transportes públicos para percorrer os cerca de 100 quilómetros até ao complexo termal.