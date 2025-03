Com água a 30 graus, este lago termal é um dos paraísos a não perder em Espanha

A Península Ibérica guarda tesouros inesperados e refúgios de beleza singular. Em Portugal ou em Espanha, as surpresas são constantes, desde praias fluviais idílicas a piscinas naturais de cortar a respiração. Entre essas maravilhas, encontra-se um destino verdadeiramente especial: o lago termal do Balneário Termas Pallarés, em Alhama de Aragón, na província de Saragoça, a menos de duas horas de Madrid.

Este lago, considerado um dos mais extraordinários da Europa, é alimentado por nascentes subterrâneas que mantêm a água a uma temperatura constante de cerca de 30 graus. Com uma profundidade máxima de dois metros, proporciona uma experiência de natação segura e relaxante, imersa numa paisagem serena.

Benefícios que vão além do relaxamento

Para além do prazer de um mergulho em águas cristalinas, este lago termal oferece benefícios terapêuticos notáveis. De acordo com informações do próprio balneário, a água apresenta uma mineralização equilibrada, sendo bicarbonatada, sulfatada, cálcico-magnésica e ligeiramente radioativa. Esta composição confere-lhe propriedades benéficas, como o alívio de dores articulares, a redução de insónias, a melhoria de contracturas musculares e o aumento do fluxo sanguíneo.

Uma renovação natural a cada 32 horas

Quem receia águas estagnadas pode estar tranquilo: a cada 32 horas, toda a água do lago é naturalmente renovada, garantindo um ambiente puro e cristalino, ideal para momentos de bem-estar.

Como visitar este refúgio termal

O acesso ao lago é gratuito para hóspedes dos hotéis do complexo Termas Pallarés. No entanto, é possível desfrutar deste paraíso mesmo sem estar alojado. O bilhete diário para adultos tem um custo de 21 euros, permitindo um dia completo de relaxamento e contacto com a natureza.

Para mais informações ou reservas, visite o site oficial do balneário: Balneário Termas Pallarés.