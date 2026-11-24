Quantas vezes preparou um café ou um chá e, quando finalmente se sentou para o beber, já estava frio? O Lidl tem uma novidade que pode ajudar a resolver esse pequeno drama do dia a dia: um termo SilverCrest de um litro, com um design minimalista e efeito madeira, que chega às lojas esta sexta-feira, 27 de novembro, por 9,99 euros.

O novo modelo faz parte das novidades de cozinha anunciadas pela cadeia alemã para esta semana e promete manter as bebidas quentes ou frias até seis horas. Uma proposta que junta funcionalidade, um preço acessível e um visual pensado para quem gosta de ter a cozinha organizada e com um toque moderno.

Um termo de um litro que promete manter o café quente durante horas

O termo SilverCrest tem capacidade para um litro, o equivalente a cerca de quatro chávenas de café ou chá. É uma dimensão prática para quem gosta de preparar a bebida de manhã e ir servindo ao longo do dia, sem precisar de voltar constantemente à cozinha.

Segundo as características anunciadas, o recipiente conta com isolamento de parede dupla e permite conservar a temperatura das bebidas até seis horas.

A duração da conservação depende, naturalmente, da temperatura inicial do líquido, da quantidade colocada no recipiente e das condições de utilização. Para obter melhores resultados com bebidas quentes, vale a pena pré-aquecer o interior com água quente antes de colocar o café ou o chá.

Design minimalista com efeito madeira

Um dos detalhes que mais chama a atenção neste lançamento é o aspeto exterior. Ao contrário dos termos tradicionais, que muitas vezes têm um formato mais simples e utilitário, o modelo da SilverCrest apresenta-se com um formato de jarro, em preto, e uma pega com efeito madeira.

O resultado é um utensílio com um visual moderno e discreto, que pode ficar sobre a bancada da cozinha ou na mesa do pequeno-almoço sem destoar da decoração.

Para quem prefere uma estética mais clara, existe também uma segunda versão num tom suave.

Quanto custa e quando chega às lojas?

O termo SilverCrest de um litro custa 9,99 euros e estará disponível nas lojas Lidl a partir de sexta-feira, 27 de novembro. A novidade integra a campanha de artigos de cozinha da cadeia alemã, que inclui também outros pequenos eletrodomésticos e acessórios para a casa. O Lidl anuncia o arranque de uma nova vaga de produtos SilverCrest para esta sexta-feira, embora a disponibilidade possa variar de loja para loja.

O preço torna o termo uma opção a considerar para quem procura um recipiente térmico para uso diário, sem investir numa solução mais cara.

Mais do que café: um aliado para o dia a dia

Apesar de ser uma novidade que promete agradar sobretudo aos amantes de café e chá, o termo pode ter outras utilizações. Pode servir para manter água fresca durante o verão, levar uma bebida quente para uma reunião ou preparar uma quantidade maior de chá para uma tarde de descanso no sofá.

A capacidade de um litro também pode ser útil para receber visitas, evitando que seja necessário preparar várias vezes a mesma bebida.

Com um design discreto, uma capacidade generosa e um preço de 9,99 euros, este termo da SilverCrest é uma das novidades de cozinha do Lidl que merece atenção esta semana.

Para quem está cansado de encontrar o café frio antes de acabar a primeira chávena, pode ser uma pequena solução para tornar as manhãs mais práticas.