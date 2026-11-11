Porto e Lisboa! TVI Pass oferece bilhetes duplos para a antestreia de «The Hunger Games: Amanhecer na Ceifa»

Os fãs de «The Hunger Games» têm uma nova oportunidade de regressar ao universo de Panem e conhecer uma história que promete revelar alguns dos momentos mais marcantes da saga.

A TVI Pass está a oferecer bilhetes duplos para a antestreia de «The Hunger Games: Amanhecer na Ceifa», que se realiza no dia 17 de novembro, às 21h30, em Lisboa e no Porto.

As sessões especiais decorrem nos Cinemas NOS Colombo, em Lisboa, e nos Cinemas NOS Mar Shopping, no Porto. Uma oportunidade para assistir ao novo filme antes da sua chegada às salas de cinema.

«The Hunger Games: Amanhecer na Ceifa»: a história nunca antes contada de Haymitch

O novo filme regressa ao universo de Panem para contar a história de Haymitch Abernathy, uma das personagens mais marcantes da franquia, conhecida por ser o mentor de Katniss e Peeta.

A narrativa recua 24 anos em relação aos acontecimentos do primeiro filme e acompanha Haymitch, então com apenas 16 anos, desde a manhã da Ceifa até aos 50.º Jogos da Fome, também conhecidos como o Segundo Massacre Quaternário.

Vindos do Distrito 12, Haymitch é enviado para a Arena, onde terá de enfrentar os Jogos mais brutais de sempre, com o dobro dos tributos. Durante a competição, estabelece uma ligação inesperada com Maysilee Donner e junta-se a uma aliança que pretende desafiar o poder do Capitólio e do Presidente Snow.

Determinado a destruir os Jogos a partir do seu interior, Haymitch arrisca tudo numa luta que irá mudar para sempre o destino de Panem e moldar o homem que, anos mais tarde, ajudará Katniss e Peeta.

Realizado por Francis Lawrence e baseado no romance de Suzanne Collins, «The Hunger Games: Amanhecer na Ceifa» conta com um elenco que inclui Joseph Zada, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning e Maya Hawke, entre outros.

Como participar no passatempo?

A TVI Pass tem bilhetes duplos para oferecer para as duas sessões de antestreia. Para se habilitar a ganhar, basta participar no passatempo correspondente à cidade onde pretende assistir ao filme.

Lisboa: PARTICIPE AQUI

Porto: PARTICIPE AQUI

Lisboa

Data: 17 de novembro de 2026

Hora: 21h30

Local: Cinemas NOS Colombo

Porto

Data: 17 de novembro de 2026

Hora: 21h30

Local: Cinemas NOS Mar Shopping

Não perca esta oportunidade de regressar ao universo de «The Hunger Games» e descobrir a história de Haymitch no grande ecrã. Participe no passatempo da TVI Pass e boa sorte!