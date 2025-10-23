Facebook Instagram
"Há algo de profundamente poético" nesta região portuguesa, escreve o The New York Times

O The New York Times rendeu-se a esta região em Portugal e considerou-a como um dos lugares mais fascinantes da Europa

Há 3h e 44min
Imprensa internacional coloca três resorts portugueses entre os melhores do mundo

Há algo de profundamente poético no Algarve e quem o diz é a imprensa internacional. “Nuvens corriam pelo Atlântico, enquanto o oceano azul profundo se agitava em direção a África”, é assim que o The New York Times descreve este pedaço de paraíso no sul de Portugal.

A publicação norte-americana destaca a forma como o Algarve continua a combinar história, natureza e autenticidade. “A costa sul de Portugal, conhecida há milhares de anos como o fim do mundo”, escreve, “é um dos lugares mais deslumbrantes do continente.”

O The New York Times explica ainda como a região foi palco de alguns dos capítulos mais marcantes da História. Foi daqui que partiram os navegadores portugueses, impulsionados pelo Infante D. Henrique, e onde se deu início à Era dos Descobrimentos. “É neste pedaço de costa que a história se cruza com o infinito”, sublinha o jornal.

Mas, mais do que uma lição de História, o artigo é uma ode à beleza natural do Algarve, das grutas de Benagil às águas cristalinas da Ponta da Piedade, passando pelas vilas brancas e pelas praias secretas que parecem saídas de um postal.

A imprensa internacional volta, assim, a elogiar Portugal pela forma como preserva o seu encanto natural. O The New York Times descreve o Algarve como um lugar “onde o horizonte é uma promessa e cada onda parece contar uma história antiga”. E não é difícil perceber porquê: há uma sensação de paz e intemporalidade que se sente em cada miradouro e em cada pôr do sol.

