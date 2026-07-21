"Sinto o rosto mais liso": toda a gente adora este tónico viral da The Ordinary

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Há produtos de beleza que se tornam virais porque resolvem, de facto, problemas do dia a dia, e este tónico esfoliante da The Ordinary é um bom exemplo disso. O sucesso ganhou ainda mais força depois de utilizadoras nas redes sociais começarem a partilhar os múltiplos usos do produto, muito além da rotina facial tradicional. Só no último mês, somou mais de 3 mil compras na Amazon, e já acumula quase 56 mil avaliações, com uma média de 4,7 estrelas e o selo de Escolha da Amazon. Está atualmente com 7% de desconto, disponível por 13,21€.

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Ácido glicólico a 7%, sem complicações

A fórmula deste produto assenta em 7% de ácido glicólico, um alfa-hidroxiácido conhecido por esfoliar a superfície da pele, alisar a textura e uniformizar o tom, sem exigir uma rotina complicada. Uma utilizadora descreve bem esse efeito ao fim de algumas semanas de uso: "a pele fica perfeita, completamente preparada para receber outros séruns e cremes hidratantes. As manchas vão desaparecendo, sinto o rosto mais liso e a pele sente-se mais leve".

Não serve só para a cara

O que mais surpreende nas avaliações é a versatilidade do produto, muito além do uso convencional no rosto. Uma cliente resume essa descoberta de forma direta: "este produto tornou-se um must na minha rotina de cuidados faciais e corporais. Uso-o na cara para esfoliar irregularidades e manchas, nas axilas para uma sensação de limpeza profunda, nas unhas para evitar que amareleçam, e nos cotovelos, sempre com maravilhosos resultados". Outra utilizadora confirma o mesmo efeito em zonas de atrito, como os cotovelos e as axilas, elogiando o brilho que o produto deixa na pele depois de aplicado.

De desodorizante a tratamento capilar

As utilizações menos óbvias são talvez as mais surpreendentes. Uma cliente usa o produto como substituto de desodorizante, e nota que ajuda tanto a controlar o odor como a suavizar a zona das axilas. Outra utilizadora, depois de ler várias recomendações online, testou primeiro nos calcanhares secos e gretados, com resultados visíveis em poucos dias; passou depois a usar também nas axilas e na linha do biquíni, notando melhorias no odor e menos irritação após a depilação. A mesma pessoa começou ainda a aplicá-lo no couro cabeludo por recomendação da sua dermatologista, deixando-o atuar cerca de 15 minutos antes da lavagem, com resultados que descreve como mais eficazes do que um champô anticaspa tradicional. Outra cliente relata ter reduzido os pelos encravados nas pernas, aplicando o produto duas a três vezes por semana depois da depilação.

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Fácil de aplicar e de integrar na rotina

Outra utilizadora elogia a praticidade do formato: "excelente tónico minimalista, concentrado e que funciona. Pessoalmente ponho-o num spray que o torna mais fácil de aplicar por cara e corpo, e fantástico". Outro comprador destaca ainda a boa concentração da fórmula: "é um produto para usar todos os dias, recomenda-se utilizar semanalmente ao início, até garantir que a pele tolera bem".

O que dizem os clientes

As avaliações são consistentemente positivas. Uma compradora resume simplesmente: "produto excelente, chegou super rápido e cumpriu totalmente a função para a qual comprei, voltaria a comprá-lo". Outro cliente confirma resultados visíveis desde cedo: "este produto é muito bom, desde a primeira aplicação com algodão começei a ver a diferença, como a pele fica mais suave, tal como está anunciado".

Para quem procura um produto simples, eficaz e com resultados visíveis em pouco tempo, este tónico da The Ordinary explica facilmente o seu sucesso: milhares de avaliações positivas, um preço acessível e uma versatilidade que vai muito além do uso tradicional no rosto.

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