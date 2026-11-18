Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, faz comunicado devastador e explica porque afastou os filhos do seu pai

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Thomas Markle, pai de Meghan Markle, enfrenta três novas queixas criminais nas Filipinas, relacionadas com alegados crimes de abuso e exploração sexual de crianças. O norte-americano, de 82 anos, já tinha sido acusado formalmente de posse de material de abuso sexual infantil nos Estados Unidos e encontra-se atualmente sob custódia das autoridades. A situação está também a ter um forte impacto emocional na duquesa de Sussex, que, segundo uma fonte próxima, está «devastada».

O caso que envolve o pai de Meghan Markle ganhou novos contornos. Depois de ter sido detido na Florida, nos Estados Unidos, no início de novembro, Thomas Markle é agora alvo de três queixas criminais apresentadas pela Polícia Nacional das Filipinas junto do Ministério Público de Cebu.

Segundo a ITV News, duas das queixas estão relacionadas com a alegada oferta, distribuição, venda, exportação ou importação de material de abuso ou exploração sexual de crianças. A terceira diz respeito à alegada posse desse tipo de material, uma infração semelhante àquela de que já foi acusado nos Estados Unidos.

As autoridades filipinas continuam a investigar o caso e a analisar as provas recolhidas. Cabe agora ao Ministério Público avaliar os elementos apresentados e decidir os próximos passos do processo.

Thomas Markle já tinha sido acusado nos Estados Unidos

Recorde-se que o pai da duquesa de Sussex foi detido na Florida, a 6 de novembro, na sequência de uma investigação conduzida pelo FBI.

De acordo com o Departamento de Justiça norte-americano, Thomas Markle foi acusado de um crime relacionado com a posse de material de abuso sexual infantil. A investigação levou os agentes federais a realizar buscas em dois espaços de armazenamento na região de Los Angeles, associados ao norte-americano e que este alugava desde 2008.

Durante as operações, foram apreendidos cerca de 78 objetos, entre os quais diapositivos, negativos fotográficos e livros que, segundo os investigadores, continham material suspeito.

Os documentos judiciais referem ainda imagens que alegadamente mostrariam Thomas Markle junto de menores. As autoridades norte-americanas consideram as suspeitas particularmente graves. O norte-americano negou as acusações, classificando-as anteriormente como «mentiras doentias».

Pai de Meghan Markle voltou a ser detido após retirar dispositivo eletrónico

Depois da primeira comparência em tribunal, Thomas Markle tinha sido libertado sob determinadas condições, ficando sujeito a vigilância eletrónica e a prisão domiciliária.

No entanto, a situação sofreu uma alteração poucos dias depois. Segundo as autoridades norte-americanas, o homem retirou o dispositivo de monitorização eletrónica que tinha colocado no tornozelo.

O episódio levou a uma nova intervenção judicial e, a 10 de novembro, um juiz determinou que regressasse à custódia das autoridades. De acordo com a ITV News, Thomas Markle aguarda atualmente uma avaliação psiquiátrica no âmbito do processo nos Estados Unidos.

Meghan Markle está «devastada» com a situação

Toda esta situação estará a ter consequências emocionais particularmente difíceis para Meghan Markle.

Uma fonte próxima da duquesa de Sussex falou com a revista PEOPLE e revelou como esta está a lidar com as acusações dirigidas ao pai, de quem está afastada há vários anos. «Está devastada. Trata-se do pai dela. Há muita tristeza», revelou a fonte à publicação norte-americana.

A mesma fonte explicou que, apesar do sofrimento provocado pelas notícias, Meghan tem contado com o apoio de pessoas próximas. A relação entre pai e filha está deteriorada desde o período que antecedeu o casamento de Meghan com o príncipe Harry, em maio de 2018. Desde então, os dois têm mantido uma relação distante, marcada por vários episódios de tensão e declarações públicas.

A investigação criminal continua em dois países

As novas queixas apresentadas nas Filipinas representam mais um desenvolvimento num caso que está a ser investigado em diferentes países.

As autoridades filipinas continuam a analisar milhares de fotografias e vários dispositivos eletrónicos entregues à polícia por Thomas Markle Jr., filho do norte-americano. Foi precisamente depois de ter encontrado material suspeito entre os pertences do pai que este terá alertado as autoridades.

Segundo a ITV News, a investigação poderá ainda dar origem a novas diligências e eventuais acusações, dependendo dos resultados da análise forense.

Thomas Markle enfrenta um processo criminal nos Estados Unidos e três queixas apresentadas nas Filipinas. Importa sublinhar que as acusações ainda terão de ser apreciadas judicialmente e que o norte-americano beneficia da presunção de inocência até prova em contrário.