Novo escândalo sexual assombra a realeza britânica: Pai de Meghan Markle é acusado de posse de pornografia infantil pelo próprio filho

Filha de Meghan Markle e do príncipe Harry completa cinco anos... e está assim!

Meghan Markle e príncipe Harry elegem (de novo) Portugal para férias em família

Como raramente a vemos: Meghan Markle celebra aniversário com mergulho em fato de banho!

Meghan Markle partilha fotos do lado mais privado da sua família

Thomas Markle foi denunciado pelo próprio filho, Thomas Markle Jr., por alegada posse de material de abuso sexual de menores. O FBI confirmou ter recebido a declaração apresentada pelo denunciante, segundo o jornal britânico The Sun. O pai de Meghan nega as acusações, enquanto a filha Samantha acusa o irmão de estar a mentir.

O pai de Meghan Markle está no centro de uma polémica familiar e judicial depois de ter sido denunciado pelo próprio filho por alegada posse de material de abuso sexual de menores. Thomas Markle Jr., de 60 anos, afirma ter encontrado imagens e vídeos suspeitos entre os pertences do pai, na antiga residência da família em Cebu, nas Filipinas.

A denúncia foi noticiada pelo jornal britânico The Sun, que avançou que o FBI confirmou ter recebido a declaração apresentada por Thomas Markle Jr. Segundo a mesma publicação, as autoridades filipinas também estarão a analisar o caso.

A notícia levou Meghan Markle a pronunciar-se publicamente. Numa declaração enviada à revista People, a duquesa de Sussex afirmou estar «profundamente perturbada» com as informações divulgadas e manifestou preocupação com a segurança das crianças que possam ter sido vítimas.

As acusações são, contudo, contestadas pelo próprio Thomas Markle e pela filha Samantha Markle, que questiona a versão do irmão e a origem do material alegadamente encontrado.

Filho diz ter encontrado imagens suspeitas e denuncia o pai

Segundo o relato de Thomas Markle Jr. ao The Sun, a descoberta ocorreu quando procurava um telemóvel entre os pertences do pai, guardados numa residência em Cebu, nas Filipinas.

O filho afirma ter encontrado ficheiros suspeitos num dispositivo eletrónico e, posteriormente, outros materiais em caixas de arrumação e discos rígidos. Perante o que diz ter descoberto, decidiu contactar as autoridades.

«Quando encontrei este material, fiquei horrorizado e não tive outra opção senão denunciar o meu pai», afirmou ao jornal britânico.

Thomas Markle Jr. terá contactado o FBI, uma organização norte-americana dedicada à proteção de crianças desaparecidas e vítimas de exploração, bem como a polícia da Pensilvânia. Segundo o The Sun, apresentou ainda uma declaração formal às autoridades filipinas.

O denunciante afirmou também que a relação com o pai ficou comprometida e que não pretende voltar a falar com ele, salvo se for chamado a prestar declarações como testemunha.

De acordo com a mesma publicação, o FBI confirmou ter recebido a declaração apresentada pelo filho. Esse reconhecimento não significa, por si só, que as suspeitas estejam comprovadas ou que Thomas Markle tenha sido considerado culpado.

Meghan Markle quebra o silêncio e recorda alegações anteriores

A reação de Meghan Markle acrescentou uma nova dimensão ao caso, tendo em conta o afastamento que mantém do pai há vários anos.

Numa declaração divulgada pela People, a duquesa afirmou estar profundamente perturbada com as notícias e expressou solidariedade para com eventuais vítimas.

Meghan revelou também que, em 2018, uma carta com alegações que considerou preocupantes sobre o pai foi enviada à Polícia Metropolitana de Londres e à unidade responsável pela proteção da família real britânica. Segundo a duquesa, foi-lhe garantido que essas informações estavam a ser investigadas.

Na mesma declaração, Meghan explicou que o afastamento do pai e a decisão de não permitir que este tivesse contacto com os filhos, Archie e Lilibet, tiveram como objetivo protegê-los.

A duquesa manifestou ainda a esperança de que as autoridades apurem os factos e de que a segurança das crianças permaneça como prioridade.

A existência da carta mencionada por Meghan é um elemento relevante para compreender a sua reação, mas não constitui, por si só, prova das atuais acusações contra Thomas Markle.

Thomas Markle nega as acusações e diz estar magoado

Thomas Markle rejeita as suspeitas apresentadas pelo filho. Em declarações ao Daily Mail, reproduzidas pelo jornal espanhol El País, o pai de Meghan afirmou estar chocado e magoado com as acusações.

O antigo profissional de televisão negou ter cometido os atos de que é suspeito e contestou a versão apresentada pelo filho.

Até ao momento, as informações publicadas não incluem conclusões de exames forenses que confirmem a natureza dos ficheiros alegadamente encontrados ou que estabeleçam a responsabilidade de Thomas Markle.

O caso deve, por isso, ser acompanhado com prudência: uma denúncia pode desencadear diligências de investigação, mas não equivale a uma condenação.

Samantha Markle acusa o irmão de mentir

Também Samantha Markle, filha de Thomas Markle e meia-irmã de Meghan, saiu em defesa do pai. Em declarações ao Daily Mail, rejeitou as acusações e acusou o irmão de querer prejudicar o progenitor.

Samantha alegou que Thomas Markle Jr. estaria a agir por motivos financeiros, afirmando que as acusações surgiram depois de o pai ter deixado de lhe dar dinheiro.

A filha de Thomas Markle contestou igualmente a localização e a origem dos dispositivos eletrónicos. Segundo a sua versão, os computadores terão sido transportados do México para as Filipinas e guardados num espaço onde outras pessoas poderiam ter tido acesso aos equipamentos.

Samantha sustenta que o pai não teria tido acesso aos computadores durante cerca de dois anos, levantando dúvidas sobre a origem dos ficheiros e sobre quem poderia ter utilizado os dispositivos.

Estas declarações representam a versão de Samantha e não permitem, por si só, determinar se o material foi manipulado ou quem teria sido responsável pelo seu armazenamento.

O confronto entre os dois irmãos deixa assim em evidência versões opostas sobre a mesma descoberta: Thomas Jr. afirma ter encontrado material ilegal e ter agido para o denunciar, enquanto Samantha questiona a credibilidade do relato e defende a inocência do pai.

FBI e autoridades filipinas poderão analisar o caso

Segundo o The Sun, as autoridades filipinas criaram uma equipa especializada para analisar a denúncia. A publicação britânica refere ainda que Thomas Markle Jr. concordou em entregar as caixas com os pertences para análise forense.

O FBI confirmou, de acordo com o jornal, ter recebido a declaração do denunciante. A eventual investigação nos Estados Unidos poderá depender da avaliação das informações recebidas e da articulação com as autoridades filipinas.

Não são conhecidos, nas informações públicas consultadas, resultados de exames forenses que confirmem as alegações. Também não há indicação de uma condenação ou de uma conclusão judicial que estabeleça a culpa de Thomas Markle.

O esclarecimento destes pontos será determinante para perceber a natureza do material, a sua origem e as eventuais responsabilidades envolvidas.

A relação entre Meghan Markle e o pai está marcada pelo afastamento desde 2018

A polémica surge num contexto de uma relação familiar deteriorada há vários anos. Meghan Markle e o pai estão afastados desde o período que antecedeu o casamento da duquesa com o príncipe Harry, em maio de 2018.

Na altura, Thomas Markle esteve envolvido numa controvérsia relacionada com fotografias encenadas para os paparazzi e acabou por não comparecer na cerimónia, alegando problemas de saúde.

Desde então, a relação foi marcada por declarações públicas e conflitos amplamente noticiados pela imprensa britânica. Thomas Markle falou repetidamente sobre o afastamento da filha, enquanto Meghan abordou as dificuldades familiares em entrevistas e no documentário sobre a sua vida com o príncipe Harry.

Em dezembro de 2025, depois de notícias de que o pai tinha sido submetido a uma amputação da perna esquerda, um representante de Meghan confirmou que a duquesa tinha tentado contactá-lo. A informação foi noticiada pela Reuters e por outros órgãos de comunicação social.

A nova polémica volta, assim, a colocar a família Markle no centro das atenções mediáticas, agora num contexto particularmente delicado.

Por enquanto, as alegações contra Thomas Markle continuam por esclarecer. A denúncia do filho, a negação do pai, a defesa apresentada por Samantha e a reação de Meghan constituem elementos distintos de um caso cujo desfecho dependerá das diligências das autoridades e da eventual apresentação de provas.