Pai de Meghan Markle em prisão domiciliária: FBI terá encontrado provas perturbadoras de crimes de pornografia infantil

Thomas Markle, pai de Meghan, duquesa de Sussex, foi detido na Florida, nos Estados Unidos, e acusado de posse de material de abuso sexual de crianças. O homem, de 82 anos, compareceu perante um juiz numa cadeira de rodas e ficou sujeito a detenção domiciliária e monitorização eletrónica enquanto aguarda o desenrolar do processo. A investigação do FBI levou à apreensão de cerca de 78 objetos em dois espaços de armazenamento na Califórnia.

O caso está a provocar uma nova onda de atenção mediática em torno da família da duquesa de Sussex. De acordo com o Departamento de Justiça norte-americano (DoJ), Thomas Wayne Markle enfrenta uma acusação federal por posse de material de abuso sexual de crianças, incluindo imagens que, segundo os investigadores, o poderão retratar com menores.

A detenção aconteceu na sexta-feira, 6 de novembro, na Florida, onde o pai de Meghan Markle reside. Depois de ter sido levado perante um juiz num tribunal federal em Tampa, Thomas Markle foi libertado sob compromisso de honra, mas sujeito a detenção domiciliária e monitorização eletrónica através de pulseira eletrónica, segundo a CBS News.

A audiência durou cerca de 30 minutos. Thomas Markle entrou na sala numa cadeira de rodas, acompanhado por agentes do Serviço de Delegados dos Estados Unidos. Não foi apresentada qualquer declaração de culpa ou inocência nesta fase, nem foi ainda agendada a próxima audiência formal de acusação.

FBI apreendeu 78 objetos em espaços alugados desde 2008

Os detalhes da investigação foram divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Segundo as autoridades, o FBI realizou buscas em dois espaços de armazenamento na região de Los Angeles, na Califórnia, que estavam registados em nome de Thomas Markle.

O homem alugava os dois espaços desde 2008 e os pagamentos mais recentes tinham sido efetuados em outubro deste ano, através de débito automático.

Durante as buscas, realizadas ao abrigo de mandados judiciais, os agentes apreenderam aproximadamente 78 objetos, entre os quais diapositivos, negativos fotográficos e livros que, segundo os investigadores, continham material suspeito de abuso sexual de crianças.

A queixa criminal descreve algumas das imagens encontradas. Duas delas retratariam um homem adulto, identificado por uma testemunha como sendo Thomas Markle, junto de uma menina nua ainda antes da puberdade. Uma terceira imagem mostraria uma criança num quarto que aparentava pertencer a uma cadeia de hotéis ou motéis nas Filipinas.

O documento judicial refere ainda a existência de outras fotografias que aparentam mostrar Thomas Markle com crianças em diferentes estados de nudez.

Foi na sequência desta investigação que o FBI avançou para a detenção do pai da duquesa de Sussex.

«Terá visado crianças inocentes»: diretor do FBI reage à detenção

A gravidade das suspeitas foi sublinhada por Kash Patel, diretor do FBI, que confirmou a operação e deixou uma declaração particularmente contundente.

«O senhor Markle terá visado crianças inocentes, procurando roubar-lhes a inocência através das suas ações criminosas», afirmou, numa declaração divulgada pelo Departamento de Justiça.

O responsável acrescentou que as autoridades agiram rapidamente para identificar e localizar o material suspeito, garantindo que o FBI utilizará todos os recursos disponíveis para proteger as crianças e combater a exploração sexual de menores.

Também Bill Essayli, primeiro procurador-adjunto dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, classificou as alegações como extremamente graves e garantiu que o caso será levado a tribunal.

Caso venha a ser condenado, Thomas Markle poderá enfrentar uma pena máxima de 20 anos de prisão, de acordo com o Departamento de Justiça norte-americano.

Investigação começou após descoberta de material nas Filipinas

A investigação federal terá tido origem em informações recolhidas em outubro deste ano. Segundo a declaração do FBI que acompanha a queixa criminal, as autoridades foram alertadas por uma pessoa que afirmou ter encontrado material suspeito entre os pertences de Thomas Markle nas Filipinas.

Os investigadores terão posteriormente contactado outra testemunha, que forneceu informações sobre os espaços de armazenamento que o homem alugava na região de Los Angeles. A primeira denúncia terá também permitido chegar a um segundo espaço.

O caso não se limita, contudo, à investigação norte-americana. No mês passado, as autoridades das Filipinas começaram também a investigar alegações relacionadas com a eventual posse de material de abuso sexual de crianças.

Thomas Markle já tinha negado anteriormente as acusações, classificando-as como «mentiras doentias». Numa declaração citada pelo jornal britânico Daily Mail, afirmou nunca ter descarregado qualquer conteúdo daquela natureza.

Meghan Markle já tinha manifestado preocupação com as alegações

A situação volta a colocar a família de Meghan Markle sob os holofotes internacionais, numa altura em que a relação entre a duquesa de Sussex e o pai permanece afastada.

A relação entre ambos deteriorou-se antes do casamento de Meghan com o príncipe Harry, em maio de 2018. Thomas Markle não esteve presente na cerimónia, que decorreu no Castelo de Windsor, e os dois mantêm uma relação distante desde então.

Em outubro, quando as primeiras alegações se tornaram públicas, Meghan afirmou estar «profundamente perturbada» com as informações que envolviam o pai. A duquesa explicou também que já tinha conhecimento de alegações preocupantes desde 2018 e que, por esse motivo, ela e Harry tinham decidido impedir qualquer contacto entre Thomas Markle e os filhos, como medida de proteção.

Até ao momento, o príncipe Harry e Meghan Markle não prestaram declarações públicas sobre a detenção agora anunciada.

Importa sublinhar que Thomas Markle foi acusado, mas não foi condenado. O processo encontra-se numa fase inicial e o homem beneficia da presunção de inocência, sendo a acusação obrigada a provar os factos em tribunal.