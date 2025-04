Tia Cátia partilha com orgulho como perdeu 8 kg em apenas duas semanas

Cátia Goarmon, a carismática cozinheira e influencer conhecida como Tia Cátia, surpreendeu os seus seguidores no Instagram ao partilhar uma novidade emocionante: perdeu 8 kg em apenas duas semanas. Aos 52 anos, Tia Cátia partilhou com orgulho a sua transformação e não hesitou em revelar o segredo por trás deste sucesso. "O meu novo eu 🧡", escreveu na legenda da publicação, acompanhada de um sorriso radiante.

"Em pouco mais de 2 semanas já perdi 8kg! Gosto de partilhar as minhas conquistas e por isso quero partilhar convosco todo este meu processo de perda de peso. ❤️", explicou Cátia, sempre muito transparente com os seus seguidores. A cozinheira, conhecida pelo seu talento na cozinha e pelo seu carisma nas redes sociais, decidiu dar um novo rumo à sua saúde e bem-estar, com o apoio da Cirurgia Metabólica Porta Única, realizada no @centroinovacaomedica.

Este procedimento inovador, que visa ajudar na perda de peso ao melhorar o metabolismo, trouxe resultados rápidos e eficazes, e Tia Cátia continuará a ser acompanhada pela equipa médica nos próximos três anos, garantindo uma transformação sustentável e saudável.

A cozinheira aproveitou ainda para expressar a sua gratidão: "Quero também agradecer as maravilhosas mensagens que tenho recebido de apoio e carinho. Saber que estão comigo deixa-me o ❤️ cheio. Obrigada a todos!"

Os seguidores, não demoraram a comentar e deixaram uma verdadeira chuva de comentários elogiosos: "Tia Cátia sempre foi linda, mas fico feliz por saber que agora se sente melhor, isso é que importa. ❤️", escreveu um fã. Outros escreveram "Linda, como sempre! Está muito elegante! ❤️🙌🙌" e "👏😍👏😍🙌🙏 O sonho de qualquer mulher, pela saúde 🙏".

Tia Cátia, com o seu jeito simples e genuíno, continua a inspirar muitos a seguir o seu exemplo de saúde e bem-estar, mostrando que as mudanças podem acontecer em qualquer fase da vida, especialmente quando se tem o apoio certo e a determinação para alcançar os nossos objetivos.