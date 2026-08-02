Guardou-as durante cinco anos. Tiago Castro, o "Crómio" dos Morangos mostra fotos únicas do casamento

Cinco anos depois do "sim", Tiago Castro voltou a abrir o álbum de um dos dias mais marcantes da sua vida. O ator, eternizado pelo papel de Crómio nos Morangos com Açúcar, partilhou nas redes sociais um conjunto de fotografias inéditas do casamento e emocionou os seguidores com uma declaração de amor muito especial.

Na publicação em questão, Tiago revelou que o casal assinalou a data com uma escapadinha à costa alentejana, onde celebrou mais um aniversário de casamento. Mas foram as palavras que acompanharam as imagens que mais chamaram a atenção.

O ator partilhou um texto profundamente romântico, escrito por Marine Antunes, sua mulher, que reflete sobre a cumplicidade construída ao longo dos anos e o desejo de voltar a viver a mesma história, exatamente da mesma forma.

"Casa comigo outra vez e agora vamos fazer tudo igual", começa o texto, que percorre memórias, rotinas, desafios e conquistas partilhadas, sublinhando que o amor se fortaleceu com o passar do tempo.

Ao longo da declaração, Marine Antunes recorda os pequenos momentos que definem uma relação, desde as histórias que fazem rir vezes sem conta até às dores, esperanças, planos concretizados e outros que ficaram pelo caminho. A mensagem termina com uma das frases mais marcantes da publicação: "Eu amo-te mais agora do que amava antigamente."

Na legenda, Tiago Castro explicou ainda que o casal celebrou a data especial na costa alentejana, deixando também uma mensagem de agradecimento pela forma como foi recebido durante a estadia.

A partilha rapidamente reuniu centenas de reações e comentários de carinho, com muitos seguidores a destacarem a beleza das fotografias e a emoção do texto, que acabou por conquistar quem acompanha a história de amor do casal.