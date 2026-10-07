"Teara de 800 diamantes": Imprensa internacional recorda casamento que marcou Portugal há três anos

Três anos depois, o casamento de Maria Francisca de Bragança continua a despertar o interesse da imprensa internacional. A revista espanhola Hola recuperou esta semana os detalhes da cerimónia que, a 7 de outubro de 2023, levou a realeza e a aristocracia europeias a Portugal para aquele que foi o primeiro casamento real realizado no país em quase três décadas.

A publicação espanhola voltou a destacar sobretudo o guarda-roupa da noiva e uma das peças mais valiosas e simbólicas usadas nesse dia: uma histórica tiara com cerca de 800 diamantes, pertencente à família dos Duques de Bragança.

Maria Francisca, Duquesa de Coimbra e filha de D. Duarte Pio e de Isabel de Herédia, casou-se na Basílica do Palácio Nacional de Mafra com Duarte de Sousa Araújo, advogado e neto do pintor e arquiteto João de Sousa Araújo.

A cerimónia aconteceu a 7 de outubro de 2023 e transformou Mafra no centro das atenções da realeza e aristocracia europeias.

O casamento real que voltou a colocar Portugal no mapa da realeza

A cerimónia teve um significado especial para Portugal: foi o primeiro casamento real realizado no país em cerca de 30 anos. O último tinha acontecido em 1995, quando os pais de Maria Francisca, D. Duarte Pio e Isabel de Herédia, se casaram.

A escolha do local também não foi feita ao acaso. Maria Francisca e Duarte de Sousa Araújo disseram o “sim” na Basílica do Palácio Nacional de Mafra, um dos monumentos mais emblemáticos do património português e classificado pela UNESCO como Património Mundial.

O palácio está ainda ligado à própria história da família. O monumento foi mandado construir no século XVIII pelo rei D. João V, antepassado de Maria Francisca. A cerimónia reuniu representantes de várias casas reais europeias, membros da aristocracia e figuras da sociedade portuguesa.

Entre os convidados internacionais estiveram representantes das Casas Reais do Luxemburgo e do Liechtenstein, bem como membros de famílias aristocráticas espanholas e europeias.

A tiara com 800 diamantes que roubou atenções

Foi, no entanto, uma joia histórica que voltou agora a ocupar um lugar de destaque na imprensa espanhola. Sob o véu de tule de seda branca, Maria Francisca usou uma tiara pertencente à família e que já tinha sido usada pela mãe, Isabel de Herédia, no próprio casamento.

A peça é particularmente especial. Trata-se de uma tiara histórica, criada em 1887 para Amélia de Orleães, a última rainha de Portugal. A joia é composta por cerca de 800 diamantes, cravados em prata e ouro, e apresenta motivos de flores-de-lis e várias filas de diamantes.

Foi esta peça que a Hola voltou a colocar em destaque ao recordar o casamento. A joia não era apenas um acessório de noiva. Representava também uma ligação direta à história da monarquia portuguesa e ao património familiar dos Bragança.

Um vestido clássico inspirado na tradição familiar

Para o grande dia, Maria Francisca escolheu a estilista portuguesa Luzia do Nascimento, responsável por um vestido de inspiração clássica.

O modelo foi confecionado em seda mikado e apresentava uma gola corola, mangas francesas e punhos bordados com pequenos cristais. A longa cauda completava uma imagem tradicional de noiva.

A escolha tinha ainda outro significado. O vestido apresentava semelhanças com o modelo usado pela mãe, Isabel de Herédia, no casamento com D. Duarte Pio, em 1995.

A própria Maria Francisca tinha falado sobre o vestido antes da cerimónia, mostrando confiança no trabalho de Luzia do Nascimento e da sobrinha da estilista, Catarina.

O resultado acabou por seguir precisamente a linha que a noiva tinha imaginado: um vestido clássico, elegante e pensado para dialogar com a tradição familiar.

O segundo vestido e a inspiração em Meghan Markle

Mas o visual da noiva não terminou com a cerimónia religiosa. Depois do casamento em Mafra, os recém-casados e os convidados seguiram para São Pedro de Sintra, onde decorreu o jantar de gala na residência dos pais de Maria Francisca.

Foi aí que a noiva surgiu com um segundo vestido. Mais simples e contemporâneo, o modelo branco tinha um decote pronunciado e uma silhueta muito diferente da primeira criação. A Hola encontrou semelhanças entre o visual e o segundo vestido usado por Meghan Markle no casamento com o príncipe Harry.

Também este modelo foi criado por Luzia do Nascimento. Maria Francisca completou o look com joias de família: brincos de esmeraldas e diamantes que tinham pertencido à avó, Francisca, e um broche igualmente composto por esmeraldas e diamantes. O cabelo, usado num penteado semi-apanhado, completava o segundo visual da noite.

Três anos depois, o casamento continua a despertar interesse

A recuperação da cerimónia pela Hola mostra como o casamento de Maria Francisca de Bragança continua a ter espaço na imprensa especializada em realeza, mesmo três anos depois.

A combinação de vários elementos ajuda a explicar esse interesse: foi um acontecimento raro em Portugal, juntou representantes de casas reais e aristocráticas europeias, decorreu num dos monumentos históricos mais importantes do país e teve como protagonista uma noiva que usou peças carregadas de história familiar.

Mas há ainda outro elemento que torna as imagens particularmente apelativas para a imprensa internacional: a moda.

Da tiara de 800 diamantes ao vestido inspirado no modelo usado pela mãe, passando pelo segundo look associado ao visual de Meghan Markle, o casamento reuniu vários dos ingredientes que continuam a alimentar o interesse mediático pelos casamentos reais.

Maria Francisca tinha 26 anos quando se casou. Três anos depois, aquele dia continua a ser recuperado como um dos grandes acontecimentos da realeza portuguesa recente.

E a imagem da jovem Duquesa de Coimbra com uma histórica tiara de 800 diamantes continua, naturalmente, a ser uma das mais marcantes.