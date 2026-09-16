O queijo que voltou a ser viral no TikTok tem 12 g de proteína: 5 formas de o comer

O queijo cottage voltou a conquistar espaço nas redes sociais. O queijo, conhecido pela textura granulada e pelo sabor suave, está a ser usado em receitas que vão muito além da tradicional utilização ao pequeno-almoço.

Uma das razões para o seu regresso ao TikTok é o teor de proteína. Em Portugal, uma das versões comercializadas apresenta 12 gramas de proteína por cada 100 gramas, além de 88 calorias na mesma quantidade.

Cristina Ferreira confessou há pouco tempo que, nos últimos dois anos, começou a sentir que a dieta que seguia já não lhe trazia resultados. E, ao procurar novas soluções, descobriu que o cottage faz diferença no seu corpo: «Sinto que é o único queijo que não me incha e inflama», disse.

O valor nutricional varia bastante entre marcas e versões. É importante verificar o rótulo, sobretudo a quantidade de proteína, gordura, açúcar e sal.

Também existem diferenças entre produtos com mais ou menos gordura. Para pessoas com intolerância à lactose ou sensibilidade às proteínas do leite, o queijo cottage pode não ser a opção mais adequada.

Porque é que o queijo cottage voltou a ficar viral?

O queijo cottage encaixa em várias tendências que dominam atualmente as redes sociais: receitas rápidas, alimentos ricos em proteína e versões de pratos conhecidos com alterações nos ingredientes.

Além de poder ser consumido simples, a sua textura permite triturá-lo e utilizá-lo como base para molhos, sobremesas, panquecas ou recheios.

1. Com fruta e mel

Uma das formas mais simples de experimentar queijo cottage é juntá-lo a frutos vermelhos, banana ou figos. Pode acrescentar-se um pouco de mel e sementes para obter um pequeno-almoço ou lanche rápido.

2. Em cima de uma tosta

Queijo cottage e pão torrado são uma combinação simples que pode ser adaptada tanto para versões salgadas como doces. Tomate, azeite e pimenta funcionam numa versão salgada. Para uma alternativa doce, pode juntar figos e um pouco de mel.

3. Como molho para massa

É uma das utilizações que mais se afastam da forma tradicional de comer o queijo. Ao triturar o queijo cottage, é possível obter uma textura cremosa que pode servir de base para um molho de massa. Pode ser combinado com ervas aromáticas, alho, tomate ou outros ingredientes.

4. Em panquecas

O queijo cottage também pode entrar na massa de panquecas, juntamente com ovo e aveia. A combinação permite aumentar o teor de proteína da receita sem ser necessário recorrer a proteína em pó.

5. Num “gelado” de fruta

Outra utilização que ganhou popularidade nas redes sociais é transformar o queijo cottage numa sobremesa fria. Uma combinação simples passa por triturar queijo cottage com fruta congelada e, se necessário, adicionar uma pequena quantidade de mel ou xarope de ácer. Depois, a mistura pode ser refrigerada ou congelada para ganhar uma consistência mais próxima de uma sobremesa gelada.