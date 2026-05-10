Em apenas 30 dias, esta marca de bem-estar alcançou 1 milhão de dólares no TikTok. Eis como o conseguiu

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Sob a liderança estratégica de Tina Shim, atual chief marketing officer (CMO) da marca, a empresa atingiu 1 milhão de dólares em volume bruto de vendas neste canal em apenas 30 dias, num momento em que acelerava a sua expansão para mais de 1.500 pontos de venda em retalhistas como a Ulta Beauty e a Whole Foods Market, conciliando o crescimento no retalho físico com uma forte presença digital.

O percurso, contudo, não aconteceu por acaso. Com a experiência de quem já tinha impulsionado a venda de mais de 540 mil unidades na plataforma durante a sua passagem pela IGK Hair, Shim aplicou uma estratégia de crescimento focada, numa primeira fase, em indicadores operacionais antes mesmo de avançar para investimento em publicidade, avança a revista Inc.

O primeiro passo da Apothékary foi interno. Em vez de recorrer a agências externas — frequentemente mais dispendiosas e, por vezes, menos alinhadas com a identidade da marca —, Shim optou por construir uma equipa dedicada in-house.

A prioridade inicial foi clara: melhorar a classificação de desempenho da loja. No ecossistema do TikTok, uma pontuação inferior a 4, numa escala de 5, pode limitar significativamente o alcance orgânico da marca e bloquear funcionalidades estratégicas, como o envio de amostras a criadores de conteúdo de maior dimensão.

Ao garantir excelência no apoio ao cliente, rapidez nas entregas e avaliações positivas, a Apothékary conseguiu desbloquear aquele que se tornou no principal motor de crescimento da plataforma: o marketing de afiliados.

Para se destacar num mercado altamente competitivo, a Apothékary apostou numa política de incentivos agressiva. Enquanto a comissão média do mercado ronda os 15%, a marca ofereceu 20% por venda realizada.

No entanto, o verdadeiro fator diferenciador não foi apenas financeiro. A empresa criou uma infraestrutura de apoio dedicada aos seus parceiros, assente numa comunidade ativa através de grupos exclusivos no Discord e no TikTok, onde são partilhadas informações e boas práticas.

Paralelamente, promoveu sessões de perguntas e respostas com especialistas em medicina tradicional, permitindo aos afiliados comunicar os produtos com maior conhecimento e autoridade. A estratégia incluiu ainda elementos de gamificação, com incentivos adicionais associados ao cumprimento de objetivos de vendas específicos.

Outro passo decisivo foi a identificação de um produto-âncora para a plataforma. A escolha recaiu sobre o Blue Burn, suplemento direcionado para o apoio ao metabolismo, que rapidamente ganhou tração junto de afiliados e consumidores.

Os resultados não tardaram a surgir. Atualmente, a Apothékary trabalha com cerca de 15 mil afiliados, responsáveis pela criação de aproximadamente 500 conteúdos por semana. Segundo a empresa, 95% dos clientes angariados através do TikTok Shop eram novos, reforçando o impacto estratégico do canal.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders