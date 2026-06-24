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Há mais uma tendência perigosa no TikTok: menina de 10 anos ficou com a cara queimada
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Criança poderá ficar com marcas para o resto da vida

A história repete-se: ideias pouco felizes que se popularizam no TikTok como desafios e tendências, acabando com consequências graves para crianças e jovens. Desta vez, a “trend” é colocar os populares “squishy” (brinquedos macios de borracha) dentro de micro-ondas.

E foi o que fez Bella, uma menina de 10 anos, em Inglaterra, resultando em queimaduras muito graves no rosto que deixarão cicatrizes para toda a vida, como relata a BBC.

A mãe da menina apela à sociedade que consciencialize professores e pais sobre esta tendência, que viralizou no TikTok, Instagram e YouTube.

A menina estava a brincar em casa de uma amiga quando copiou o que via nos vídeos. "Quando ela entrou, vi logo que a cara estava vermelho-vivo, parecia que tinha levado uma pancada na cara e conseguia ver-se a marca da queimadura, além de haver falta de pele e bolhas", disse a mãe.

"Por causa da camada externa de silicone, elas não conseguiam sentir o quão quente estava por dentro, então a amiga apertou, e foi aí que explodiu, atingindo as duas”, explica a mãe à BBC.

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