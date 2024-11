Como as apps e os sites de encontros revolucionaram a nossa vida? Há um lado sombrio

É inegável: as apps de encontros transformaram a forma como nos relacionamos nos últimos anos. Seja através de um deslizar para a direita ou de um simples clique, encontrar um potencial parceiro nunca foi tão acessível e imediato. Mas enquanto a tecnologia deu um salto gigantesco, o conceito de conhecer pessoas virtualmente não é novidade. Antes de termos o mundo ao alcance de um toque, havia os anúncios de solteiros nos jornais ou os embaraçosos vídeos de apresentação em VHS.

Com o passar do tempo, as plataformas evoluíram, e hoje em dia são mais populares do que nunca. Mas até que ponto são usadas? Quais são as tendências, as curiosidades e os comportamentos que definem quem as utiliza?

Se já se perguntou sobre estas questões ou se simplesmente está curioso para explorar este universo, prepare-se. Aqui encontrará respostas, insights e algumas surpresas sobre a forma como as apps e os sites de encontros moldam as nossas interações e as relações modernas.