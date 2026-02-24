Facebook Instagram
A referência do mercado: aspirador vertical que lava com água sempre limpa e desce até aos 13 cm

Quando se fala em aspiradores que lavam, este modelo tornou-se a referência do mercado por usar sempre água limpa durante todo o processo
Pilar Castelo Branco
Hoje às 16:28

Este artigo pode conter links afiliados*

Menos de 100€ por um aspirador vertical? Este modelo vende-se aos milhares e o segredo está na luz que vê o pó "invisível"

No que toca a aspiradores que aspiram e lavam ao mesmo tempo, a Tineco tornou-se a grande referência de mercado. O que realmente distingue estes aparelhos é o facto de utilizarem sempre água limpa durante todo o processo, enviando a sujidade diretamente para um depósito isolado. Isto evita que se ande a espalhar a água suja pela casa e garante que o chão fica impecável logo à primeira, sem a necessidade de andar com baldes atrás ou de repetir passagens.

Potência e alcance debaixo dos móveis

O modelo i5 Stretch conta com uma força de sucção de 20kPa, o que permite remover detritos acumulados e as manchas que surgem no dia a dia da cozinha. A grande vantagem no uso diário é a sua flexibilidade: por conseguir deitar-se totalmente no chão — ficando com apenas 13 cm de altura — torna-se fácil limpar debaixo da cama ou do sofá sem o esforço de inclinar o corpo. Além disso, a escova foi desenhada para chegar aos rodapés em ambos os lados e evitar que os cabelos se enredem no rolo. É a solução ideal para garantir que nenhum canto da casa fica esquecido.

aspirador i5 stretch

Manutenção e autonomia

A facilidade de utilização estende-se também à manutenção, graças ao sistema que lava o próprio rolo de forma automática assim que o colocamos na base. Para garantir que o motor se mantém em boas condições e evitar o excesso de espuma, é fundamental utilizar a solução de limpeza da marca. Como este produto é concentrado e dura bastante tempo, acaba por ser um investimento que preserva o equipamento. Por ser um modelo sem fios, oferece toda a liberdade para circular pela casa sem interrupções, sendo, como descreve um utilizador nas avaliações, "muito fácil de usar e de manter".

A experiência de quem já utiliza

Com centenas de avaliações de cinco estrelas, o feedback de quem utiliza este modelo confirma que o resultado supera as expectativas. Há quem confesse ter ficado rendido ao ver que "o chão seca muito rápido e a água suja é recolhida num depósito à parte", deixando o piso com um brilho que a mopa tradicional não alcança. É comum ler relatos de quem considera esta "uma das melhores compras realizadas", destacando que o aparelho "tira as manchas e nota-se a limpeza do chão logo ao passar". No final, o que conta é ver o chão brilhante e saber que a casa ficou realmente limpa com o mínimo de esforço.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

