A febre do Biscoff veio para ficar: Marco Costa partilha receita da sobremesa cremosa perfeita para os dias frios

Há sabores que combinam na perfeição com o outono e o inverno. O toque caramelizado das bolachas Lotus Biscoff é um deles: lembra tardes aconchegantes, bebidas quentes e sobremesas para partilhar em família. E, com a popularidade deste sabor a crescer, há mais uma receita que promete conquistar os fãs: o tiramisù de Lotus Biscoff de Marco Costa.

O pasteleiro partilhou nas redes sociais uma versão desta sobremesa que junta bolachas demolhadas em café a um creme de mascarpone, ovos e açúcar. O resultado é uma combinação de camadas cremosas e bolachas aromáticas, ideal para servir depois de uma refeição ou para acompanhar um café numa tarde fria.

«Quem é que resiste a um tiramisù de Lotus Biscoff?», perguntou Marco Costa na publicação, desafiando os seguidores a guardarem a receita e a experimentarem-na em casa.

Os ingredientes para fazer o tiramisù de Lotus Biscoff

Uma das vantagens desta receita é a lista curta de ingredientes. Para preparar a sobremesa, vai precisar de:

2 embalagens de bolachas Lotus Biscoff;

500 g de queijo mascarpone;

2 ovos;

Café q.b.;

Açúcar q.b.

A receita partilhada por Marco Costa não especifica a quantidade exata de açúcar nem de café. Pode, por isso, ajustar o açúcar ao seu gosto e preparar café suficiente para demolhar as bolachas sem as deixar demasiado moles.

Como preparar o tiramisù de Lotus Biscoff de Marco Costa

A preparação faz-se por camadas e não exige forno. O segredo está em conseguir um creme homogéneo e em deixar a sobremesa repousar no frigorífico durante algumas horas, para ganhar consistência.

1. Prepare o creme. Misture os ovos com o açúcar e o queijo mascarpone. Bata até obter um creme uniforme e sem grumos.

2. Prepare o café. Faça café e deixe-o arrefecer um pouco antes de utilizar.

3. Demolhe as bolachas. Passe as bolachas Lotus Biscoff pelo café, rapidamente, para que absorvam o sabor sem se desfazerem.

4. Monte a primeira camada. Disponha as bolachas demolhadas no fundo de uma travessa, formando uma camada uniforme.

5. Acrescente o creme. Cubra as bolachas com uma camada da mistura de mascarpone, ovos e açúcar.

6. Repita as camadas. Continue a alternar entre bolachas e creme até terminar os ingredientes, procurando reservar creme suficiente para cobrir a última camada.

7. Leve ao frigorífico. Deixe a sobremesa no frio durante algumas horas, até ficar bem fresca e consistente.

Depois, basta servir e desfrutar da combinação entre o café, a textura suave do mascarpone e o sabor caramelizado das bolachas.

Uma sobremesa perfeita para os dias frios

A febre do Lotus Biscoff continua a inspirar sobremesas, desde cheesecakes a bolos e receitas em copo. O seu sabor característico, com notas de caramelo e especiarias, combina especialmente bem com receitas cremosas e com bebidas quentes.

Neste tiramisù, o café acrescenta um contraste ligeiramente amargo que equilibra a doçura das bolachas e do creme. É uma combinação que resulta numa sobremesa reconfortante, perfeita para um almoço de domingo, um jantar com amigos ou uma ocasião especial em família.

E há ainda uma vantagem: como não precisa de ir ao forno, pode preparar tudo com antecedência e deixar o frigorífico fazer o resto do trabalho.

Antes de servir, tenha apenas um cuidado importante: como a receita original utiliza ovos sem indicar qualquer tratamento térmico, mantenha a sobremesa refrigerada e considere usar ovos pasteurizados, sobretudo quando for servida a crianças pequenas, grávidas, idosos ou pessoas com o sistema imunitário fragilizado.

Se é fã de Lotus Biscoff, esta receita de Marco Costa é uma sugestão a guardar para a próxima vez que lhe apetecer uma sobremesa cremosa, com café e aquele sabor caramelizado que combina tão bem com os dias de outono e inverno.