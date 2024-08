Encontrámos a toalha de mesa que chama o clássico das avós a um preço incrível

Se há coisa que portugueses e espanhóis combinam bem é no amor que têm ao clássico e ao tradicional. E esta toalha de mesa é um bom exemplo disso. Simples, mas a lembrar a elegância de outrora, com a sua renda fina a debruar o tecido 100% algodão. À venda no El Corte Inglés, este achado custa agora 24,95 euros (160 cm de largura e 210 cm de comprimento), quando antes custava 49.95 euros. Este desconto de 50% deixa-nos rendidos, certo?

A toalha está ainda disponível nas medidas 160cm x 260 cm a 29,95 euros e 160 x 310 cm a 34,95 euros.

A composição em algodão garante uma sensação suave ao toque e durabilidade que se espera de um produto de qualidade, como era no tempo dos avós em que as peças duravam uma vida. Além disto, esta toalha faz parte da Iniciativa Better Cotton, entidade que promove o cultivo sustentável do algodão, assegurando que, ao adquirir este produto, está a contribuir para práticas agrícolas mais responsáveis e ecológicas.

Manter esta toalha em perfeitas condições é simples, graças aos conselhos de lavagem claros e práticos da máquina. Pode ser lavada a uma temperatura máxima de 30ºC, mas não deve ser usada lixívia ou colocada na máquina de secar. Para quem exige uma toalha impecável sem vincos, é possível engomar a toalha a uma temperatura máxima de 150ºC. Contudo, é importante notar, mais uma vez, que a lavagem a seco não é recomendada.

A opinião dos clientes que já têm esta toalha não deixa dúvidas. “É uma toalha de mesa muito bonita, gostei muito, queria-a para decorar e é exatamente o que procurava”, escreveu uma cliente. “Parece antiga. É preciosa”, comenta outra cliente satisfeita, atribuindo ambos a máxima classificação de 5 estrelas ao produto.

