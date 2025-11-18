Facebook Instagram
Toalhas ásperas e com mau cheiro? Este truque caseiro deixa-as como novas

As suas toalhas estão ásperas, rígidas ou com cheiro a mofo? Não as deite fora, não estão estragadas. A boa notícia é que existe uma solução simples para lhes devolver a textura original.
IOL
Há 49 min
Toalhas Foto Denny-Muller, Unsplash
Com que frequência deve lavar as toalhas? A resposta pode surpreender

Com o tempo e as lavagens sucessivas, as toalhas acumulam resíduos de detergente que não foram completamente enxaguados, minerais da água, bolor e bactérias que causam mau cheiro, e restos de amaciador que criam uma camada impermeável nas fibras. Esta página de Instagram, Químicos para el hogar, tem um método de três passos que vai salvar as suas toalhas:

1. Deixe de molho com vinagre

Prepare uma solução com 1 caneca de vinagre para cada 5 litros de água morna. Deixe as toalhas de molho durante 1 hora. O vinagre elimina resíduos de detergente, minerais e neutraliza odores.

2. Lave com percarbonato de sódio

Coloque as toalhas na máquina com uma pequena quantidade de detergente (menos do que costuma usar) e 30 gramas de percarbonato de sódio. Programe um ciclo de lavagem a 40°C. O percarbonato é um branqueador natural que desinfeta e remove manchas sem agredir as fibras.

3. Seque corretamente

Após a lavagem, sacuda bem as toalhas e escolha um dos métodos: na secagem natural, estenda à sombra, virando-as a cada duas horas; na máquina de secar, utilize bolas de secagem para amaciar naturalmente.

Para evitar que o problema volte a surgir:

- Evite o excesso de detergente, uma vez que usar demasiado produto cria acumulação e deixa resíduos nas fibras. Menos é mais quando se trata de toalhas;

- Não é aconselhado o uso de amaciador já que, apesar de contraditório, o amaciador reduz drasticamente a capacidade de absorção das toalhas e deixa-as com uma sensação plastificada e escorregadia.

 

