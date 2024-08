Costuma levar as toalhas com a restante roupa? Saiba por que não o deve fazer

À partida parece não ter problema misturar a roupa suja com toalhas que servem para limpar o nosso corpo depois de tomarmos banho. Além disso, se acumulou roupa suja, muitas vezes é conveniente aproveitar e enfiar tudo no mesmo ciclo de lavagem. Mas, nada disto é recomendado. Se tem este hábito, saiba por que deve abandoná-lo o mais depressa possível.

De acordo com especialistas, citados pelo jornal espanhol El Confidencial, o primeiro motivo para não misturar a roupa prende-se com a higiene. Pelo seu estado permanentemente húmido, as toalhas tendem a acumular bactérias que devem ser eliminadas em lavagens com temperaturas mais altas como 60 graus. Ora, a maioria da roupa de vestir não pode ser exposta a água tão quente. Resultado? Programamos tudo a 40 graus e as toalhas não ficam devidamente higienizadas.

Mas há mais uma razão: é preciso proteger as peças de roupa que veste. Devido ao peso e espessura, juntando o movimento que fazem dentro da máquina de lavar, as toalhas podem danificar os tecidos mais delicados das outras peças.

Além disso, se as toalhas de banho forem de algodão, libertam fiapos que podem aderir à roupa, o que pode ser bastante inconveniente para remover mais tarde.