Quase ninguém respeita! Esta é a frequência certa para lavar toalhas

Ao ler a informação publicada pelo site 20minutos, ficou claro que este é um tema que merece atenção. A frequência com que se lavam as toalhas pode influenciar não só o conforto, mas também a saúde. E, de acordo com especialistas, a maioria das pessoas não segue a rotina mais recomendada.

Uma questão de hábitos

Uma sondagem feita no Reino Unido revelou que não existe consenso sobre a frequência ideal para lavar as toalhas. Alguns participantes disseram fazê-lo semanalmente, mas outros admitem esperar um mês — ou até três — antes de as colocar na máquina. Para os especialistas, este atraso cria condições perfeitas para a proliferação de bactérias e outros microrganismos.

Mais do que parecem

Mesmo que pareçam limpas, as toalhas acumulam resíduos invisíveis como óleos, restos de sabonete, células mortas e partículas de sujidade. Com a humidade, estes elementos transformam-se num terreno fértil para fungos e germes. A médica e professora Sally Bloomfield alerta que, ao fim de pouco tempo, podem ganhar mau cheiro, ficar ásperas e tornar-se desconfortáveis de usar.

O que recomendam os especialistas

A médica inglesa considera razoável lavar as toalhas pelo menos uma vez por semana. Já o microbiologista Philip Tierno, da Universidade de Nova Iorque, defende que, após dois ou três usos, a acumulação de microrganismos é suficiente para justificar a lavagem. E, se houver mau cheiro, a recomendação é clara: deve ser lavada de imediato.

Criar uma rotina de lavagem mais regular é um gesto simples que pode melhorar o conforto diário e reduzir riscos para a saúde — especialmente em casas onde as toalhas são usadas por mais do que uma pessoa.