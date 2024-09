As toalhas ficaram ásperas? Saiba que é reversível e que podem ficar macias novamente

Há um ingrediente comum na cozinha que pode ser uma alternativa mais eficaz do que o vinagre para amaciar toalhas. Embora o vinagre branco seja frequentemente utilizado na lavandaria para eliminar nódoas e germes, pode demorar várias lavagens até se notar uma diferença significativa na suavidade das toalhas.

Os especialistas da marca de têxteis Linens Limited, citados pelo jornal britânico Express, sugerem que a adição de uma chávena de vinagre ao ciclo de lavagem das toalhas ásperas pode remover os resíduos deixados pelo detergente de roupa, ajudando a restaurar a suavidade das fibras. No entanto, advertem que este método pode não funcionar de imediato, sendo necessário repetir o processo várias vezes para obter os resultados desejados.

Então, como obter resultados mais depressa? Se procura uma solução mais rápida, há uma opção melhor do que o vinagre para tornar as toalhas mais macias: o bicarbonato de sódio.

Este ingrediente versátil não só elimina os resíduos dos amaciadores e detergentes que endurecem as toalhas, como também neutraliza odores indesejáveis, o que o torna uma opção mais adequada para quem se preocupa com cheiros e contaminação. Os especialistas destacam que o bicarbonato de sódio é uma substância neutra que não deixa resíduos percetíveis nas toalhas.

Para usar o bicarbonato de sódio no processo de lavagem, pode ler-se no mesmo artigo, basta adicionar meia chávena diretamente no tambor da máquina, sobre as toalhas. É importante lembrar que a água morna é a temperatura ideal para preservar a textura das toalhas sem danificar as fibras. Além disso, o uso de amaciador de roupa deve ser evitado, pois pode fazer acumular resíduos que endurecem o tecido.

Depois da lavagem, recomenda-se agitar as toalhas para ajudar a separar as fibras e, se possível, utilizar uma máquina de secar para restaurar ainda mais a sua suavidade e volume.