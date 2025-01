Faz sentido usar toalhitas na máquina de secar roupa? Saiba o que dizem os especialistas

As toalhitas para a máquina de secar a roupa conquistaram um lugar nas nossas casas, prometendo roupas macias e com um aroma agradável. No entanto, o uso das mesmas podem prejudicar o funcionamento da máquina, o meio ambiente, a saúde e até mesmo os tecidos mais delicados.

Desde o entupimento da máquina de secar até à presença de substâncias químicas que podem causar irritações na pele, estas toalhitas levantam preocupações quanto à sua segurança e sustentabilidade. Em declarações ao site Home & Gardens, especialistas apontam alternativas mais amigas do ambiente e da saúde.

Acumulação de resíduos

As toalhitas depositam uma película fina de amaciador tanto nas roupas como no interior da máquina. Com o passar do tempo, esse resíduo compromete o desempenho do equipamento, aumenta o consumo de energia e reduz a eficácia das toalhas em absorver água. Para além disso, a máquina pode necessitar de manutenção mais frequente e que requer elevados custos.

Impacto em determinados tecidos

Certos materiais, como roupas desportivas, podem perder a sua qualidade quando utilizadas as toalhitas. Assim, as roupas de treino deixam de ser funcionais para gerir o suor, e os panos tornam-se menos eficientes na limpeza.

Perigo de incêndio

Os resíduos deixados pelas toalhitas, especialmente no filtro da máquina de secar, podem representar um risco significativo de incêndio ao entrarem em contacto com altas temperaturas. Para minimizar esse perigo, é fundamental limpar o filtro de forma regular.

Reações na pele

Os químicos presentes nos lençóis podem trazer alergias e irritações na pele. Alternativas mais naturais, como a utilização de óleos essenciais, oferecem uma solução mais segura para deixar as roupas mais cheirosas, sem prejudicar a saúde.

Riscos para animais de estimação

Os químicos e aromas intensos das toalhitas podem ser perigosos para animais de estimação, como cães e gatos, que têm sistemas respiratórios mais delicados. Para proteger os seus amigos de quatro patas, é preferível evitar o uso dessas toalhitas em peças relacionados com os animais.

Consequências ambientais

As toalhitas da máquina de secar, por serem descartáveis e compostas por materiais sintéticos não biodegradáveis, contribuem para o aumento de resíduos e para a poluição ambiental. Além disso, podem entupir sistemas de drenagem, o que pode causar problemas extras.

Opções mais ecológicas

As bolas de secadora de lã destacam-se como uma alternativa prática e sustentável. Podem ser usadas até 1000 vezes, reduzem a eletricidade estática e aceleram a secagem em cerca de 25%, sem deixar resíduos nem depender de químicos.