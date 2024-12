Manhã ou noite? Saiba qual a melhor hora para tomar banho, segundo especialistas

Esqueça o embaraço: este spray elimina os maus cheiros na casa de banho com apenas duas borrifadelas

É um tema que frequentemente gera debate entre amigos e familiares: tomar banho de manhã ou à noite. Será melhor começar o dia com um banho matinal e 'fresco' ou optar por um banho noturno depois de um dia cansativo?

De acordo com as declarações da dermatologista Carmen Castilla ao site Real Simple, a especialista explica os benefícios de cada opção e como escolher a mais adequada para si.

Os benefícios do banho matinal

Segundo um estudo do site Sleep Foundation, embora o banho matinal seja a escolha preferida pela maioria dos adultos, podemos estar a tomar banho da forma errada, especialmente quando se trata de melhorar a qualidade do sono.

Tomar banho de manhã, ajuda a eliminar o suor e impurezas acumuladas da noite anterior. Começar o dia completamente fresco, é especialmente importante se for propenso a odores corporais. Para além disso, para aqueles que acordam com mais sonolência, é uma forma de ajudar a despertar.

Outro benefício pouco mencionado é o impacto positivo no cabelo. Um banho matinal evita o cabelo desgrenhado, permitindo começar o dia com o cabelo recém-lavado e mais fácil de estilizar.

Os benefícios do banho noturno

Por outro lado, um banho à noite é ideal para relaxar e preparar o corpo para uma boa noite de sono. Muitas pessoas preferem tomar um banho quente antes de se deitarem, e há boas razões para isso.

A dermatologista Carmen Castilla destaca que, ao longo do dia, o corpo transpira e entra em contacto com sujidade e substâncias químicas do ambiente, tornando o banho noturno essencial para garantir um sono livre de resíduos acumulados.

A especialista em dermatologia acrescenta que um banho quente pode melhorar significativamente a qualidade do sono, ajudando a relaxar e a aliviar as tensões acumuladas durante o dia. A Dra. Carmen Castilla salienta ainda que este hábito pode potenciar a eficácia dos produtos para a pele. 'Se aplicar hidratantes ou outros cuidados logo após o banho, especialmente à noite, estará a aproveitar ao máximo a capacidade de regeneração da pele durante o sono', explica a médica.

No entanto, não existe uma resposta única. Como explica Carmen Castilla, a decisão depende das preferências e rotinas de cada pessoa: "Em termos de benefícios para a pele, não há grande diferença entre tomar banho de manhã ou à noite. Experimente ambas as opções e descubra o que funciona melhor para si", conclui a especialista.