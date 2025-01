Quatro hábitos que quase todos temos no banho e que devem ser evitados

Tomar banho é o momento essencial da nossa rotina, que nos deixa mais frescos e relaxados. No entanto, há certos hábitos muito comuns que não deve fazer no banho. O site The Body Optimist revela os principais erros a evitar que podem prejudicar a saúde da nossa pele, do cabelo e até do meio ambiente.

Água demasiado quente

Para estes dias de inverno, o que mais queremos é a água a ferver. Contudo, embora um banho quente possa parecer relaxante, as temperaturas muito elevadas ressecam a pele e deixam-na mais sensível, o que pode levar a irritações. Além disso, o calor excessivo enfraquece a fibra capilar, provocando cabelos secos e com pontas espigadas. Tente habituar-se a água morna e, para finalizar, um jato de água fria, que ajuda a tonificar a pele e o cabelo fica menos seco.

Banhos intermináveis

Quem não adora um banho longo? A verdade é que prolongar o banho para além de 10 minutos não só aumenta o desperdício de água e energia, como também contribui para o ressecamento da pele, mesmo com água morna. Para o evitar fazer, defina um tempo limite para o banho e, se necessário, use um cronómetro ou um alarme no telemóvel para ajudar a controlar a duração.

Esfregar a pele com força

A esfoliação em excesso pode causar irritações na pele. A pele possui microorganismos protetores que não devem ser eliminados. Escolha uma esponja ou uma toalha suave.

Acessórios de banho

Esponjas, panos ou escovas mal higienizadas acumulam humidade, restos de shampoo e pele morta, o que acumula várias bactérias sem nos darmos conta. Por isso, lave bem os acessórios após cada uso, deixe-os secar ao ar livre e substitua-os regularmente, a cada três ou quatro semanas.