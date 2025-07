Este hábito de higiene pode esconder sinais de stress e obsessão

Vimos este tema abordado no site Semana Colômbia e quisemos partilhá-lo com os nossos leitores. O hábito de tomar banho é, para a maioria das pessoas, uma rotina de higiene pessoal. No entanto, quando repetido várias vezes por dia, pode estar associado a estados emocionais mais complexos. Segundo a psicologia, esta repetição pode revelar sinais de ansiedade, perfeccionismo ou até perturbações obsessivas.

Mais do que higiene: o banho como resposta emocional

De acordo com diferentes investigações citadas pelo Semana Colombia, há quem encontre no banho um ritual que proporciona alívio emocional. Em vez de apenas limpar o corpo, serve para acalmar a mente, aliviar pensamentos repetitivos ou recuperar uma sensação de controlo. Não é raro que o ato de tomar banho funcione como uma válvula de escape em dias particularmente exigentes ou momentos de maior tensão.

Quando a limpeza se transforma em compulsão

O médico psiquiatra Sergio Grosman lembra que, em alguns casos, esta repetição está relacionada com uma compulsão por limpeza. São situações em que a pessoa sente que tem de eliminar microrganismos, mesmo sem evidências de contaminação. Tal como quem lava as mãos de forma excessiva até se magoar, também há quem recorra ao banho como forma de lidar com pensamentos obsessivos. Nestes casos, não se trata de higiene, mas de uma ideia errada que se impõe de forma persistente.

O papel da psicologia na interpretação do comportamento

A Associação Americana de Psiquiatria (APA) alerta que pessoas com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) vivem com o receio constante da sujidade ou contaminação. O incumprimento dos seus rituais pode causar-lhes um elevado nível de angústia. O psicólogo Leandro Faur acrescenta que este padrão de comportamento pode refletir outras características, como dificuldade em lidar com determinadas emoções, necessidade de controlo, traços de perfeccionismo ou mesmo sinais de uma personalidade narcisista.

Quando é altura de procurar ajuda

Tomar banho mais do que uma vez por dia não é, por si só, um comportamento preocupante. No entanto, se se transformar numa necessidade incontrolável, com impacto no bem-estar ou na rotina, pode ser sinal de que existe uma dificuldade emocional por resolver. Nestes casos, a recomendação dos especialistas é clara: é importante procurar apoio psicológico e compreender o que está na origem do comportamento — que, na maioria das vezes, tem mais a ver com a mente do que com o corpo.