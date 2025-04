O tomate cultivado ao sol tem outro sabor. E esta é a melhor altura para plantar

Há quem diga que não há nada melhor como o sabor de um tomate apanhado diretamente da horta (e com razão). Cultivados ao sol, no tempo certo, estes frutos têm um sabor totalmente diferente dos que estão à venda nos supermercados. Mas para garantir uma boa colheita, é essencial saber quando plantar.

Segundo o site Directo al Paladar, a altura ideal para colocar o tomate na terra é quando as temperaturas começam a subir de forma constante. Noites acima dos 10 °C e dias entre os 21 °C e os 27 °C. Em grande parte do país, isso significa plantar entre o final do inverno e o início da primavera.

Se quiser antecipar a produção, pode sempre germinar as sementes dentro de casa, cerca de seis a oito semanas antes da data prevista para o transplante para o exterior. Caso contrário, optar por mudas já crescidas é uma alternativa prática.

Também o solo faz toda a diferença. Deve ser rico em nutrientes e bem drenado. Misturar composto orgânico ou fertilizantes naturais antes da plantação é uma boa prática para garantir tomates mais saudáveis e saborosos.

Por fim, não esquecer dois pontos-chave: rega regular e muita luz solar. Estas plantas precisam de pelo menos 6 a 8 horas de sol direto por dia. O resultado? Tomate carnudo, doce e cheio de sabor.