Ainda guarda o tomate no frigorífico? Especialistas explicam porque nunca o deve fazer

O tomate é um alimento que está sempre nas nossas casas, mas onde deve ser guardado para durar mais tempo sem perder o sabor? Muita gente coloca-o no frigorífico sem pensar duas vezes, mas isso pode não ser a melhor opção.

Segundo o site Via País, especialistas explicam que o frio altera a textura do tomate, tornando-o farinhento e menos saboroso. O produtor culinário e ex-editor adjunto da Martha Stewart Living, Gregory Lofts, alerta que refrigerá-lo “elimina a essência, tanto em sabor como em textura”. Além disso, o tomate absorve os odores de outros alimentos no frigorífico, o que pode afetar o seu gosto.

A melhor opção é guardá-lo à temperatura ambiente, principalmente se ainda não estiver completamente maduro. A especialista em alimentação, Maddy Rotman, sugere um teste simples: “Experimente comer um tomate frio e outro à temperatura ambiente. Vai perceber que o sabor fica escondido no frio, mas realça-se quando está à temperatura normal.”

Se o tomate já estiver muito maduro, o frigorífico pode ajudar a prolongar a sua duração, mas deve retirá-lo algum tempo antes de o consumir para recuperar o sabor. Já o tomate cortado deve sempre ser guardado no frio, mas com um truque: colocá-lo num recipiente com a parte cortada virada para baixo, para manter a frescura.

Conclusão: sempre que possível, o tomate deve ficar fora do frigorífico. Só em casos específicos, como quando já está muito maduro ou cortado, faz sentido guardá-lo no frio.