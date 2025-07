Corrida no Amazon Prime Day aos vestidos da Tommy Hilfiger a 20 euros (custavam 100)

Este artigo pode conter links afiliados*

O vestido Tommy Hilfiger New Cody Slim está com uma das maiores quedas de preço deste Prime Day: de 101,55€ para apenas 20,44€ — um desconto de 80%. Este modelo ajustado ao corpo, com riscas vermelhas e brancas, tem um corte slim fit e comprimento mini, ideal para os dias mais quentes. Fabricado em 100% algodão, alia conforto e elegância num design casual intemporal. Como resumiu uma cliente: “Fantástico! Ótimo algodão e é um belo vestido. Adorei!”.

Com uma nota média de 4,8 estrelas, este vestido já conquistou fãs por toda a Europa. Pode ser usado com ténis ou sandálias no dia a dia, mas também combinado com acessórios para um look mais elegante. Uma cliente alemã confirma: “É elegante e subtil, uma peça de roupa perfeita que se adequa perfeitamente a diferentes ocasiões.” Está disponível numa ampla variedade de tamanhos (do XXS ao 3XL) e em várias cores, incluindo azul escuro e branco, além do clássico vermelho riscado.

As clientes destacam o conforto, o toque suave do tecido e o bom ajuste. “Excelente qualidade. Ajuste brilhante, pode ser usado de forma elegante ou casual”, comentou uma compradora em Espanha. A entrega é gratuita para membros Prime e o vestido pode ser devolvido até 30 dias após a receção. Pelo preço, pela marca e pela versatilidade, este é um daqueles achados que não duram muito tempo no stock.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.