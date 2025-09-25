O segredo das pernas perfeitas aos 60 anos de Mariló Montero: todos os dias faz isto às 4h da manhã

Quer tonificar o abdómen depois dos 60 anos? Estes são os melhores exercícios, segundo Harvard

Aos 60 anos, Mariló Montero continua a surpreender com a sua forma física invejável e, em particular, com as pernas tonificadas que se tornaram motivo de admiração. A jornalista e apresentadora espanhola, atualmente concorrente do MasterChef Celebrity 10, é um verdadeiro exemplo de disciplina.

Segundo o personal trainer Juan Antonio Martín, citado pelo site Lecturas, a aparência física de Mariló Montero “não se trata de genética, nem de sorte: é força, consistência e uma estratégia adaptada ao seu estilo de vida”.

O treinador sublinha ainda que “aos 60 anos, continua a exibir pernas tonificadas, firmes e elegantes, sem sinais de flacidez, que muitas mulheres de 30 gostariam de ter”. O segredo? Treino de força bem estruturado, acompanhado de disciplina e regularidade.

Até a postura e a forma de caminhar denunciam esse trabalho: “mostram um bom controlo do core, ancas estáveis e glúteos ativos — três elementos que não surgem naturalmente, mas que se treinam”, acrescenta Martín.

O segredo revelado: a rotina de Mariló

A própria jornalista explicou, em entrevista citada pela revista espanhola Woman Madame Figaro, que o seu truque está na rotina diária, começando logo de madrugada: “Todos os dias acordo às 4 da manhã para dedicar 45 minutos à elíptica", disse.

Segundo a mesma revista, a apresentadora não frequenta ginásios, preferindo treinar em casa. Além da elíptica, inclui exercícios aeróbicos simples, movimentos de mobilidade articular e, claro, aposta na alimentação mediterrânica — equilibrada, saudável e adaptada ao seu estilo de vida.

Um exemplo inspirador

“Mariló Montero é uma mulher ativa, com carácter e que sempre transmitiu uma certa segurança e vitalidade”, reforça o personal trainer espanhol. Para ele, o corpo da apresentadora é a prova de que “a partir dos 50 anos, exercícios de força combinados com mobilidade articular são fundamentais para manter a saúde muscular, óssea e articular”.