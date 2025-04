Como transformar um simples top de licra numa peça incrível (e a usar sutiã)

Todas temos em casa alguns daqueles tops de licra básicos que salvam sempre aquela camisa que teima em abrir em demasia ou aquele vestido com um decote demasiado pronunciado.

Mas, uma dica que se tornou viral mostra-nos agora como transformar este básico interior num top mais curto, bem ajustado ao corpo e usando o sutiã. Para isso, temos de virar o o top do avesso e ao contrário com as alças para baixo.

Com o top ao contrário, podemos vestir um sutiã por cima, dobrando-o e colocando as alças do top de baixo para cima. O sutiã desaparece e este interior em licra passa a ser um top tendência incrível.

Veja no vídeo como fazer: