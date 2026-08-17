Escolha da Amazon: esta torre de tomadas ocupa muito menos espaço e está a substituir as velhas extensões

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Há um momento em que se percebe que a velha extensão lá de casa simplesmente deixou de ser suficiente. Entre smartphones, tablets, portátil, smartwatch, colunas, consolas e até o aspirador portátil, as tomadas parecem cada vez menos, enquanto os cabos continuam a multiplicar-se.

A evolução tecnológica trouxe mais dispositivos para o dia a dia, mas também novos desafios de organização. Felizmente, surgiram alternativas mais inteligentes, compactas e pensadas para simplificar a rotina. Um dos exemplos mais procurados atualmente é esta torre de tomadas da Sameriver, que já conquistou o selo "Escolha da Amazon" e reúne mais de 7.300 avaliações, com uma média de 4,8 estrelas.

Um formato vertical que poupa espaço

Em vez da clássica régua comprida que ocupa espaço na secretária ou fica esquecida atrás do móvel, esta solução aposta num design vertical em formato torre. O resultado é a possibilidade de ligar vários equipamentos ao mesmo tempo sem comprometer espaço útil. Com dimensões compactas de 12 x 9 x 16,3 cm e um cabo de 2 metros, adapta-se facilmente à sala, quarto, escritório ou zona de entretenimento.

O destaque está na capacidade: 12 ligações num único equipamento, divididas em 8 tomadas AC, 3 portas USB-A e 1 porta USB-C.

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Menos transformadores, mais organização

Na prática, isto significa que é possível carregar telemóveis, tablets e outros gadgets diretamente através das portas USB, sem necessidade de múltiplos transformadores. Menos cabos soltos, menos adaptadores espalhados, mais organização. Esta torre permite ainda carregamento rápido através das portas USB, ajudando a manter a secretária funcional e visualmente mais limpa.

Outro pormenor que facilita a rotina é o interruptor principal, que permite desligar quase todos os equipamentos com um simples clique, uma solução prática ao sair de casa ou antes de dormir. Importa referir que o interruptor não controla as portas USB.

Segurança pensada para vários dispositivos ligados

No que diz respeito à segurança, também há argumentos sólidos. Trata-se de um modelo pensado para proteger os dispositivos ligados, com proteção contra picos de tensão, sistema de corte automático em caso de sobrecarga, sobreaquecimento ou curto-circuito, e materiais ignífugos. Em termos simples, isto traduz-se em mais tranquilidade ao ligar equipamentos de maior potência.

As avaliações reforçam essa perceção. Entre os comentários mais frequentes, destacam-se elogios à capacidade, ao design compacto e à rapidez de carregamento. Um utilizador refere que a torre tem mais tomadas do que alguma vez será preciso e, ainda assim, é muito compacta, com as portas USB a carregar rapidamente. Outro destaca o design vertical como uma forma eficaz de poupar espaço, somando o alcance do cabo de dois metros e o interruptor principal como um bónus prático.

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