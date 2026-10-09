Cheira a outono e leva poucos ingredientes: esta receita de Torta de Maçã e Canela vai conquistar toda a família

Há sabores que sabem mesmo a outono… e esta torta de maçã e canela é um deles. Uma receita simples, com poucos ingredientes e aquele aroma irresistível a maçã e canela que invade a cozinha.
Ingredientes
Para a massa:
4 ovos
200 g de açúcar
125 g de farinha
Para o recheio:
3 maçãs
4 c. de sopa de açúcar
1 c. de sopa de canela
Preparação
1. Na taça da batedeira, junte os ovos e o açúcar. Bata até obter uma mistura fofa e esbranquiçada.
2. Junte a farinha e envolva delicadamente.
3. Numa taça, junte as maçãs raladas, o açúcar e a canela. Envolva bem.
4. Forre uma forma retangular com papel vegetal e disponha o preparado de maçã. De seguida, verta a massa por cima.
5. Leve ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante cerca de 25 minutos.
6. Desenforme a torta sobre um pano de cozinha húmido e enrole cuidadosamente com a ajuda do pano.
Veja aqui o vídeo da receita:
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