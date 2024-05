Procura uma receita simples, rápida e económica? Tenho a sugestão ideal para si, uma tortilha no forno.

Ingredientes

150gr batata palha;

1 chouriço cortado em rodelas;

150gr queijo flamengo ralado Nova Açores;

25gr coentros picados;

5 ovos.

Preparação

1. Num pirex coloque a batata palha e as rodelas chouriço. Polvilhe com o queijo ralado e com os coentros picados.

2. Regue os ingredientes com os ovos batidos.

3. Leve ao forno, a 180º, durante 30 minutos.