Desconto de 134€: esta televisão com 4K nunca esteve tão barata

A queda de preço torna esta Smart TV de 65 polegadas numa oportunidade a considerar
IOL
Há 45 min

Ver televisão
Foto: Freepik
Esta televisão da Toshiba passou de 538€ para 404€ na Amazon, o que representa um desconto de 25% num modelo que já conquistou mais de mil avaliações e mantém uma classificação de 4,2 estrelas. Trata-se de uma Smart TV de 65 polegadas com resolução 4K, pensada para quem procura um ecrã grande sem comprometer o orçamento. "A imagem em 4K é ótima", refere um comprador, enquanto outro destaca que "a montagem foi fácil e a configuração da Smart TV foi rápida e intuitiva".

O ecrã de 65 polegadas, este modelo utiliza tecnologia TRU Picture, que melhora automaticamente a qualidade da imagem independentemente da fonte de conteúdo, seja um canal de televisão, um streaming ou um filme guardado numa pen drive. O suporte para HDR10 significa que as cores ganham mais intensidade e os contrastes ficam mais evidentes, o que se nota especialmente em cenas com muita luz ou escuridão. "As cores são boas e o áudio ouve-se perfeitamente mesmo com ruído ambiente na casa", comenta um utilizador. A TV vem equipada com três portas HDMI e duas USB, o que permite ligar consolas, computadores, discos externos ou barras de som sem complicações. O bluetooth integrado facilita a ligação de auscultadores ou colunas sem fios, e a compatibilidade com Alexa e Google Assistant permite controlar a televisão por voz.

No que toca ao som, a Toshiba aposta em Dolby Audio, uma tecnologia que distribui o som de forma mais envolvente e clara. Vários compradores referem que "o som é potente".  A Smart TV dá acesso direto a aplicações como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube e DAZN, com botões dedicados no comando que facilitam a navegação. "É muito prático ter botões de acesso direto à Netflix e ao YouTube", sublinha uma avaliação. O sistema responde de forma fluida e a interface é intuitiva, características que tornam a experiência de uso mais agradável no dia a dia.

