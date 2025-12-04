Facebook Instagram

Tosse seca ou tosse com expectoração: o que fazer em cada caso?

A tosse não é toda igual, mas tem uma característica em comum: é muito incómoda e pode até ser incapacitante
IOL
Hoje às 11:21
Este humidificador silencioso promete resolver vários problemas em casa - da pele seca às alergias

Há quem fique sem dormir devido à tosse, quem deixe de conseguir comunicar sem interrupções ou quem acabe com dores no peito. Mas, afinal o que fazer em cada tipo de tosse e quando devemos ir ao médico?

A tosse seca é aquela em que não sai muco e que costuma ser irritativa, traz uma espécie de secura e até comichão garganta. Já a tosse com expetoração (ou produtiva) é quando existe muco ao tossir que é sentido na garganta.

O que fazer em caso de tosse seca:

  • reforço da hidratação: aumentar a ingestão de líquidos ajuda a acalmar a irritação e a diluir o muco: beber bastante água, preferir líquidos mornos e quentes para aliviar a irritação, como recomenda o SNS24.
  • Inalações ou vapor (por exemplo, banho quente ou ambiente húmido) podem acalmar a tosse seca.
  • elevação da cabeceira da cama: através da colocação de um rolo de cobertor debaixo do colchão ou com duas almofadas para as crianças maiores.
  • exposição ao ar frio: respirar à janela ao ar frio da noite durante alguns minutos ajuda a melhorar a “tosse de cão”, recomenda o SNS24.

O que fazer em caso de tosse com expectoração:

  • lavagem do nariz com solução salina (soro fisiológico ou “água do mar”), sobretudo antes das refeições ou antes de adormecer
  • Manter boa hidratação (para fluidificar as secreções), beber líquidos quentes ou mornos, inalações de vapor, ambiente com humidade para ajudar a “soltar” o muco.
  • Nunca deve tomar supressores da tosse porque impede que o muco seja expelido, o que pode favorecer complicações como infeções.

Quando consultar um médico, de acordo com o SNS24:

  • falta de ar, dor no peito ou cansaço sem explicação

  • tosse com sangue ou expetoração sanguinolenta
  • dificuldade em dormir ou manter atividades normais e quotidianas devido à tosse
  • perda de peso ou febre sem explicação ou causa aparente
  • pernas, pés ou tornozelos inchados

 

RELACIONADOS
Este humidificador silencioso promete resolver vários problemas em casa - da pele seca às alergias
A tosse fica pior à noite? Médico alerta para um dos erros mais comuns nos quartos
Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como
Tosse seca persistente? Cuidado: pode ser esta doença e deve ir ao médico já
Mais Vistos
00:11:30
Secret Story
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
tvi
00:02:38
Secret Story
Última Hora! Avião de Dylan para Inês interrompe dinâmica no Secret Story. Veja as imagens
tvi
00:04:36
Secret Story
Leandro faz confissão privada a Marisa e Pedro: «Não me dou a todos...»
tvi
00:04:05
Secret Story
Bruna e Liliana voltam a pegar-se: «Estás a ser nojenta, eu não me faço de vítima!»
tvi
Destaques IOL
Modelos
São gémeas, mas só uma delas se transformou numa das modelos mais famosas do mundo
Tosse seca
Tosse seca ou tosse com expectoração: o que fazer em cada caso?
Inverno
Já não vai passar frio neste inverno. Estas camisolas térmicas do Lidl são tudo o que precisa
Receitas
O erro que (quase) todos cometem ao fazer carne estufada. É assim que a deixa macia e saborosa
Mais Lidas
Francisco Monteiro
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu
Musas portuguesas
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
Bárbara Parada
Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque
Pedro
Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele
Liga
Cimeira de Presidentes: Varandas regressa a Lisboa mais cedo
maisfutebol
Liga
«Ao contrário de Rui Borges, eu não tenho nada que conversar...»
maisfutebol