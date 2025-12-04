Tosse seca ou tosse com expectoração: o que fazer em cada caso?

Sintomas de que tem falta de vitamina D e o que fazer

Há quem fique sem dormir devido à tosse, quem deixe de conseguir comunicar sem interrupções ou quem acabe com dores no peito. Mas, afinal o que fazer em cada tipo de tosse e quando devemos ir ao médico?

A tosse seca é aquela em que não sai muco e que costuma ser irritativa, traz uma espécie de secura e até comichão garganta. Já a tosse com expetoração (ou produtiva) é quando existe muco ao tossir que é sentido na garganta.

O que fazer em caso de tosse seca:

reforço da hidratação: aumentar a ingestão de líquidos ajuda a acalmar a irritação e a diluir o muco: beber bastante água, preferir líquidos mornos e quentes para aliviar a irritação, como recomenda o SNS24.

Inalações ou vapor (por exemplo, banho quente ou ambiente húmido) podem acalmar a tosse seca.

elevação da cabeceira da cama: através da colocação de um rolo de cobertor debaixo do colchão ou com duas almofadas para as crianças maiores.

exposição ao ar frio: respirar à janela ao ar frio da noite durante alguns minutos ajuda a melhorar a “tosse de cão”, recomenda o SNS24.

O que fazer em caso de tosse com expectoração:

lavagem do nariz com solução salina (soro fisiológico ou “água do mar”), sobretudo antes das refeições ou antes de adormecer

Manter boa hidratação (para fluidificar as secreções), beber líquidos quentes ou mornos, inalações de vapor, ambiente com humidade para ajudar a “soltar” o muco.

Nunca deve tomar supressores da tosse porque impede que o muco seja expelido, o que pode favorecer complicações como infeções.

Quando consultar um médico, de acordo com o SNS24: