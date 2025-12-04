Tosse seca ou tosse com expectoração: o que fazer em cada caso?

Há quem fique sem dormir devido à tosse, quem deixe de conseguir comunicar sem interrupções ou quem acabe com dores no peito. Mas, afinal o que fazer em cada tipo de tosse e quando devemos ir ao médico?
A tosse seca é aquela em que não sai muco e que costuma ser irritativa, traz uma espécie de secura e até comichão garganta. Já a tosse com expetoração (ou produtiva) é quando existe muco ao tossir que é sentido na garganta.
O que fazer em caso de tosse seca:
- reforço da hidratação: aumentar a ingestão de líquidos ajuda a acalmar a irritação e a diluir o muco: beber bastante água, preferir líquidos mornos e quentes para aliviar a irritação, como recomenda o SNS24.
- Inalações ou vapor (por exemplo, banho quente ou ambiente húmido) podem acalmar a tosse seca.
- elevação da cabeceira da cama: através da colocação de um rolo de cobertor debaixo do colchão ou com duas almofadas para as crianças maiores.
- exposição ao ar frio: respirar à janela ao ar frio da noite durante alguns minutos ajuda a melhorar a “tosse de cão”, recomenda o SNS24.
O que fazer em caso de tosse com expectoração:
- lavagem do nariz com solução salina (soro fisiológico ou “água do mar”), sobretudo antes das refeições ou antes de adormecer
- Manter boa hidratação (para fluidificar as secreções), beber líquidos quentes ou mornos, inalações de vapor, ambiente com humidade para ajudar a “soltar” o muco.
- Nunca deve tomar supressores da tosse porque impede que o muco seja expelido, o que pode favorecer complicações como infeções.
Quando consultar um médico, de acordo com o SNS24:
-
falta de ar, dor no peito ou cansaço sem explicação
- tosse com sangue ou expetoração sanguinolenta
- dificuldade em dormir ou manter atividades normais e quotidianas devido à tosse
- perda de peso ou febre sem explicação ou causa aparente
- pernas, pés ou tornozelos inchados