A tosse ficar pior à noite? Médico alerta para um dos erros mais comuns nos quartos

Maioria dos portugueses comete este erro de noite no inverno
IOL
Há 44 min
Este humidificador silencioso promete resolver vários problemas em casa - da pele seca às alergias

Com a chegada do inverno, é normal que gripes e tosses façam parte do dia a dia de miúdos e graúdos. Apesar de incómoda, a tosse resulta do esforço natural do corpo para limpar as vias respiratórias. Ainda assim, quando ela aparece, é inevitável querer encontrar formas simples de aliviar o desconforto.

Foi precisamente sobre isso que o pediatra José Coentrão, autor da página @escolapediatria no Instagram, falou num vídeo recente. O especialista alertou para um hábito muito comum nesta altura do ano: aquecer demasiado o quarto. E, segundo o médico, essa tendência pode mesmo piorar o problema.

Ao contrário do que tantas vezes se pensa, dormir em ambientes quentes e secos não é a melhor opção. Muitas pessoas deixam o aquecedor ligado durante a noite para se sentirem mais aconchegadas. O problema é que, quando há tosse, o ar seco que se instala no quarto pode intensificar o sintoma ao longo da noite.

Para minimizar a tosse, o ideal é criar um ambiente fresco e húmido. Esta simples alteração ajuda a evitar que a irritação nas vias respiratórias aumente, proporcionando noites mais tranquilas e um descanso mais reparador.

Por isso, nos dias frios, vale a pena garantir que o quarto está bem arejado e com humidade equilibrada. Pequenos ajustes que fazem toda a diferença na hora de recuperar com mais conforto.

Veja com atenção o que recomenda o pediatra:

 

