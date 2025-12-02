A tosse ficar pior à noite? Médico alerta para um dos erros mais comuns nos quartos

Com a chegada do inverno, é normal que gripes e tosses façam parte do dia a dia de miúdos e graúdos. Apesar de incómoda, a tosse resulta do esforço natural do corpo para limpar as vias respiratórias. Ainda assim, quando ela aparece, é inevitável querer encontrar formas simples de aliviar o desconforto.

Foi precisamente sobre isso que o pediatra José Coentrão, autor da página @escolapediatria no Instagram, falou num vídeo recente. O especialista alertou para um hábito muito comum nesta altura do ano: aquecer demasiado o quarto. E, segundo o médico, essa tendência pode mesmo piorar o problema.

Ao contrário do que tantas vezes se pensa, dormir em ambientes quentes e secos não é a melhor opção. Muitas pessoas deixam o aquecedor ligado durante a noite para se sentirem mais aconchegadas. O problema é que, quando há tosse, o ar seco que se instala no quarto pode intensificar o sintoma ao longo da noite.

Para minimizar a tosse, o ideal é criar um ambiente fresco e húmido. Esta simples alteração ajuda a evitar que a irritação nas vias respiratórias aumente, proporcionando noites mais tranquilas e um descanso mais reparador.

Por isso, nos dias frios, vale a pena garantir que o quarto está bem arejado e com humidade equilibrada. Pequenos ajustes que fazem toda a diferença na hora de recuperar com mais conforto.

Veja com atenção o que recomenda o pediatra: