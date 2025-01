Aquecedores e tosse: o que nunca devemos fazer

Com a chegada dos dias de inverno, é comum que crianças e adultos enfrentem gripes, frequentemente acompanhadas de tosse. A tosse, apesar de ser um sintoma desconfortável, devido ao esforço muscular, desempenha um papel essencial: ajudar na limpeza das vias aéreas.

No entanto, é natural que se procure a forma ideal para aliviar estes sintomas. O pediatra José Coentrão, responsável pela página @escolapediatria no Instagram, partilhou um vídeo, no qual explica que a tendência natural de se aquecer os quartos pode agravar o problema.

Veja com atenção as recomendações do médico:

Ao contrário do que se pensa, manter-se em espaços quentes e secos não é o ideal. Muitas vezes temos o hábito de deixar os aquecedores ligados durante a noite para nos aconchegar e ficarmos mais quentes, mas ao estarmos com tosse, o ar seco que se cria no espaço aumenta o nível de tosse durante a noite.

Para aliviar a tosse, a recomendação é transformar o quarto num ambiente fresco e húmido. Esta simples mudança impede que a tosse se intensifique durante a noite. O ar húmido e fresco ajuda a acalmar a irritação nas vias respiratórias, proporcionando maior conforto e uma melhor noite de sono.

Por isso, nos dias frios, não se esqueça de deixar um quarto bem arejado e com um nível adequado de humidade, é ideal para recuperar de forma mais tranquila.