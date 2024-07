Esta receita deliciosa é perfeita para aproveitar sobras de carne picada

Esta tosta de carne picada e queijo é perfeita para uma refeição simples e rápida. Esta tosta vai fazer as delícias aí em casa e é perfeita para aproveitar sobras de carne picada.

Tosta de carne e queijo no forno

Ingredientes

12 fatias de pão de forma;

300gr carne picada cozinhada;

12 fatias de queijo;

Orégãos frescos picados;

125ml polpa de tomate.

Preparação

1. Comece por forrar o fundo de um pirex com 6 fatias de pão. Sobre o pão espalhe a polpa de tomate e a carne picada. Polvilhe com os orégãos.

2. Cubra a carne com fatias de queijo. De seguida coloque outra camada de fatias de pão, e finalize com as restantes fatias de queijo.

3. Leve ao forno, a 180º, durante 25 minutos.