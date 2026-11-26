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Há divisões da casa onde o sinal da internet chega com pouca intensidade, seja por causa da distância a que se encontra o router ou das paredes que ficam pelo caminho. A situação pode tornar-se incómoda quando se tenta ver um filme, fazer uma videochamada ou trabalhar a partir de um quarto onde a ligação está constantemente a falhar. Para ajudar a resolver este problema, a TP-Link tem um dispositivo que recebe o sinal do router e o volta a transmitir para zonas onde a cobertura é mais fraca.

Na Amazon, o equipamento custa atualmente 27,44 euros, menos 23% do que o preço original de 35,57 euros.

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Uma ajuda para levar o sinal a mais divisões

A função deste aparelho é simples: liga-se a uma tomada e ajuda a alargar o alcance da rede de internet que já existe em casa. É uma opção a considerar para quem tem dificuldades em aceder ao Wi-Fi no quarto, no escritório ou noutra divisão mais afastada do router.

Funciona com duas frequências: uma de 2,4 GHz, com velocidade até 300 Mbps, e outra de 5 GHz, que pode atingir os 867 Mbps. Sem entrar em demasiados pormenores técnicos, a primeira pode ajudar a levar o sinal um pouco mais longe, enquanto a segunda permite ligações mais rápidas quando as condições são favoráveis. Um comprador espanhol conta que, antes de instalar o dispositivo, o sinal «mal chegava ao jardim e ao quarto mais afastado». Depois da instalação, passou a ter uma ligação que descreve como «estável e rápida» em toda a casa.

Instalação sem grandes complicações

Não é necessário perceber de redes ou configurações complicadas para começar a utilizar o equipamento. Uma das formas de o ligar ao router é através do botão WPS, uma função que permite emparelhar os dois aparelhos com um toque nos respetivos botões, sem ter de introduzir manualmente os dados da rede. Também é possível fazer a configuração através da aplicação gratuita Tether, da TP-Link.

O dispositivo tem ainda uma luz indicadora que ajuda a escolher o melhor local para o colocar. Este pormenor é importante: deve ficar numa tomada onde ainda receba um sinal razoável do router, para depois conseguir transmiti-lo às zonas com pior cobertura.

Pode integrar-se numa rede com vários aparelhos

Outra das funcionalidades é a compatibilidade com EasyMesh. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é a seguinte: se o router também tiver esta tecnologia, o dispositivo pode trabalhar em conjunto com ele e criar uma rede única em casa. Assim, os equipamentos podem continuar ligados à mesma rede quando se passa de uma divisão para outra.

O modelo inclui ainda uma entrada para ligar um equipamento através de um cabo de rede, como uma televisão ou uma consola. Esta ligação pode ser útil para quem prefere ligar diretamente um dispositivo à internet, embora a entrada tenha um limite de velocidade de 100 Mbps.

Mais de 23 mil avaliações na Amazon

O aparelho reúne uma classificação média de 4,3 estrelas em cinco, com base em mais de 23 mil avaliações na Amazon. Entre os comentários positivos, há quem destaque a facilidade de instalação e a melhoria da cobertura.

Um comprador considera que «a aplicação móvel é intuitiva» e elogia os indicadores luminosos, que ajudam a encontrar o melhor local para colocar o equipamento. Outro utilizador afirma que o dispositivo «superou as expectativas», por conseguir levar o sinal a zonas da casa onde antes não chegava.

Também há quem o considere uma boa opção para uma habitação de dimensão média, embora alerte que poderá não ser suficiente para cobrir casas muito grandes ou com vários pisos. Convém ainda ter presente que este aparelho não aumenta a velocidade contratada à operadora: ajuda, isso sim, a levar a ligação existente a zonas onde o sinal chega com dificuldade.

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